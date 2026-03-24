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Pri Helena é escalada para ‘Quem Ama Cuida’ na Globo

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Pri Helena. Foto: Reprodução/Globo
Globo escala Pri Helena para 'Quem Ama Cuida', substituta de 'Três Graças'

Pri Helena foi confirmada no elenco da nova novela da Globo, intitulada “Quem Ama Cuida”, que estreia em 18 de maio. Após interpretar a personagem Cacá em “Volta por Cima”, a atriz agora dará vida a Liris, que terá um papel importante na trama, contracenando principalmente com Leticia Colin e Alexandre Borges.

A nova novela das 21h promete mesclar mistério, crime e disputas familiares por herança, um formato que já se mostrou eficaz em atrair audiência em horários nobres. A história gira em torno de Adriana, uma fisioterapeuta interpretada por Leticia Colin. Ela aceita se casar com o milionário Arthur, papel de Antonio Fagundes, e se torna sua única herdeira. No entanto, após o casamento, Arthur é assassinado, e Adriana se vê injustamente acusada do crime.

A direção artística ficará a cargo de Amora Mautner, que traz uma equipe de talentos de diferentes gerações da teledramaturgia brasileira. A novela é uma aposta da emissora em uma narrativa recheada de suspense e conflitos familiares, explorando temas como dinheiro, poder e investigações.

“Quem Ama Cuida” ficará no ar até janeiro de 2027, quando a faixa das 21h dará sequência à famosa novela “Avenida Brasil”. Com essa combinação de enredo intrigante e elenco renomado, a nova produção promete captar a atenção do público brasileiro.

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