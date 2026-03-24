Pri Helena é escalada para ‘Quem Ama Cuida’ na Globo

Pri Helena foi confirmada no elenco da nova novela da Globo, intitulada “Quem Ama Cuida”, que estreia em 18 de maio. Após interpretar a personagem Cacá em “Volta por Cima”, a atriz agora dará vida a Liris, que terá um papel importante na trama, contracenando principalmente com Leticia Colin e Alexandre Borges.

A nova novela das 21h promete mesclar mistério, crime e disputas familiares por herança, um formato que já se mostrou eficaz em atrair audiência em horários nobres. A história gira em torno de Adriana, uma fisioterapeuta interpretada por Leticia Colin. Ela aceita se casar com o milionário Arthur, papel de Antonio Fagundes, e se torna sua única herdeira. No entanto, após o casamento, Arthur é assassinado, e Adriana se vê injustamente acusada do crime.

A direção artística ficará a cargo de Amora Mautner, que traz uma equipe de talentos de diferentes gerações da teledramaturgia brasileira. A novela é uma aposta da emissora em uma narrativa recheada de suspense e conflitos familiares, explorando temas como dinheiro, poder e investigações.

“Quem Ama Cuida” ficará no ar até janeiro de 2027, quando a faixa das 21h dará sequência à famosa novela “Avenida Brasil”. Com essa combinação de enredo intrigante e elenco renomado, a nova produção promete captar a atenção do público brasileiro.