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Cleo Pires retorna às novelas em ‘Coração Acelerado’

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Cleo Pires. Foto: Reprodução/Instagram
Cleo Pires volta às novelas em 'Coração Acelerado'

Cleo Pires está de volta às novelas da Globo após um hiato desde sua participação em “O Tempo não Para”, que foi exibida entre 2018 e 2019. A atriz vai interpretar uma empresária musical na trama “Coração Acelerado”, que está atraindo a atenção do público.

Na história, duas jovens, Agrado (Isadora Cruz) e Eduarda (Gabz), enfrentam um desafio inesperado que se transforma em uma oportunidade. Elas se apresentam em um bar conhecido por seu público metaleiro e, contrariando as expectativas, conseguem conquistar a plateia. O vídeo da apresentação viraliza nas redes sociais, o que leva à entrada de Cleo Pires no enredo como a empresária que decide ajudar a impulsionar a carreira das cantoras.

Esse momento crucial ocorre no capítulo que foi ao ar na terça-feira, dia 24 de março. Após formalizarem sua dupla, Agrado e Eduarda contam com a ajuda de Leandro (David Junior) como produtor para um dos seus shows. No entanto, elas ficam surpresas ao descobrir que a apresentação será diante de um público que não é seu público-alvo habitual. Apesar disso, as jovens decidem enfrentar a situação e sua performance surpreende a todos.

A empresária interpretada por Cleo, que será uma peça chave na trajetória das protagonistas, entra em cena após o sucesso viral da apresentação. Sua experiência e conhecimento na indústria musical serão importantes para ajudar Agrado e Eduarda a crescerem como artistas.

Além disso, a novela também traz um novo personagem: Gael, interpretado por André Luiz Frambach. Ele será um trabalhador das fazendas da família de Naiane (Isabelle Drummond) e promete agitar a vida amorosa da jovem.

“Coração Acelerado”, que estreou em 12 de janeiro de 2026, tem alcançado uma média de 18,7 pontos de audiência, mostrando boa aceitação entre os telespectadores. A trama é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com a colaboração de outros roteiristas para enriquecer o enredo. A direção geral é responsabilidade de Carlos Araújo e a produção está a cargo de Bruna Ferreira.

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