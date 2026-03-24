Números consolidados de 23 de março de 2026

Na última segunda-feira, 23 de março de 2026, a novela “Três Graças” alcançou um pico de audiência de 27 pontos, evidenciando seu sucesso com um embate muito esperado entre a protagonista e a vilã. Este momento chave da trama tem atraído a atenção do público, contribuindo para os altos índices de audiência.

No setor esportivo, o programa “Galvão FC” quebrou sua tendência de queda e superou o “Apito Final”, dominando todos os minutos em que foi exibido. Essa mudança pode indicar um aumento do interesse do público pelos esportes, reforçando a importância desses programas na programação da televisão.

Além disso, os programas “A Tarde é Sua”, “Melhor da Tarde” e “Fofocalizando” estão em uma disputa intensa para conquistar o terceiro lugar na preferência do público. Essa competição mostra como a programação de entretenimento está aquecida entre os telespectadores.

Enquanto isso, a emissora Record se destaca na vice-liderança com a reexibição da novela “A Escrava Isaura”, que voltou a atingir seu recorde de audiência, mostrando que clássicos ainda possuem um lugar cativo no coração do público.

Aqui estão os números de audiência consolidados da programação de segunda-feira:

Audiência das principais atrações:

Hora Um: 4,1 pontos

Bom Dia SP: 7,8 pontos

Bom Dia Brasil: 8,5 pontos

Encontro com Patrícia Poeta: 6,6 pontos

Mais Você: 6,6 pontos

SP1: 9,5 pontos

Globo Esporte: 9,8 pontos

Jornal Hoje: 10,3 pontos

Terra Nostra: 10,9 pontos

Sessão da Tarde (filme: Quando Encontrei Você): 8,2 pontos

SPTV: 11,8 pontos

Vale a Pena Ver de Novo (novela: Rainha da Sucata): 14,6 pontos

A Nobreza do Amor: 17,2 pontos

SP2: 19,9 pontos

Coração Acelerado: 19,5 pontos

Jornal Nacional: 23,8 pontos

Três Graças: 25,5 pontos

BBB 26: 18,0 pontos

Tela Quente (filme: Cine BBB – O Testamento): 11,3 pontos

Jornal da Globo: 7,7 pontos

Rede BBB: 6,3 pontos

Audiência de outros programas:

Balanço Geral Manhã: 1,4 pontos

A Escrava Isaura: 5,1 pontos

Cidade Alerta: 4,7 pontos

Jornal da Record: 7,3 pontos

Programa do Ratinho: 3,7 pontos

A Tarde é Sua: 1,5 pontos

Para contextualizar, em 2026, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados são valiosos para as emissoras e também para o mercado publicitário, que utiliza essas informações para direcionar suas campanhas.