‘Presente de amor’ entra no lugar de ‘A.Mar’ no SBT

Em janeiro, o SBT dará início a uma nova fase em sua programação de novelas com a estreia de "Presente de Amor", que substituirá "A.Mar". A telenovela mexicana, produzida por Silvia Cano para a TelevisaUnivision, fez sucesso em seu país de origem e encerrou sua transmissão original em novembro de 2025.

"Presente de Amor" é uma adaptação da série turca "Bir Küçük Gün Işığı", lançada em 2022, e possui um roteiro desenvolvido por Rossana Curiel, Cecilia Piñeiro e Juan Pablo Balcázar. O elenco central conta com Alejandra Robles Gil e Chris Pascal, além de nomes conhecidos como Claudia Ramírez, Diana Bracho e Valentina Buzzurro.

A trama gira em torno da vida de Isabella, uma mulher casada com Mauricio, que se vê em meio a um turbilhão emocional ao descobrir a traição do marido. Mais devastador ainda, ao falecer, Mauricio deixa para Isabella não apenas a dor da traição, mas também dívidas inesperadas. Além disso, Isabella descobre que Valentina, a filha que Mauricio teve com outra mulher, foi registrada em seu nome.

Para enfrentar essa nova realidade, Isabella aceita trabalhar na empresa de Eugenio, chefe de Mauricio, o que gera uma aproximação entre os dois. Contudo, essa conexão se torna complexa quando Eugenio esconde o segredo de que Valentina é sua sobrinha, fruto do relacionamento entre Mauricio e sua irmã desaparecida, Fedra. Quando essa verdade vem à tona, a confiança entre eles é testada, resultando em uma separação temporária.

A novela também irá abordar as disputas pela guarda de Valentina, que envolvem decisões judiciais, subornos e conflitos entre diversos personagens, incluindo Isabella, Eugenio, Fausta e Fedra. Em meio a essas batalhas, Isabella e Eugenio decidem se casar, buscando proporcionar um lar estável para Valentina. Além disso, o enredo mostrará os embates empresariais, principalmente as ações de Bárbara, uma personagem enraizada na vingança devido à ruína de seu pai, que ela culpa pela família de Fausta.

Embora o SBT ainda não tenha divulgado a data exata de estreia, a emissora confirmou que "Presente de Amor" será apresentada ao público ao longo de janeiro, refletindo sua estratégia de trazer adaptações internacionais de sucesso para sua grade de programação.

