Chris Flores apresenta especial de Natal na Band

A emissora Band preparou uma programação especial para encerrar o ano de 2025, com uma série de shows e homenagens que ocorrerão entre os dias 24 e 28 de dezembro. Essa iniciativa busca reunir diferentes públicos em torno da TV e das plataformas digitais, oferecendo uma variedade de conteúdos que misturam música, celebração e jornalismo.

A festividade começa na véspera de Natal, 24 de dezembro, às 23h30, com o espetáculo “Natal da Família Bocelli”. Apresentado por Adriana Araújo e Joel Datena, o show contará com a presença do tenor Andrea Bocelli, que se apresentará ao lado dos filhos, Matteo e Virginia, em um cenário mágico entre o castelo e as ruas de Gressoney, na Itália. O repertório incluirá arranjos inéditos de clássicos natalinos, como “Over The Rainbow”, “Joy To The World” e “Feliz Navidad”.

No dia seguinte, 25 de dezembro, o clima natalino continua com “Feliz Natal na Band”, também às 23h30. Este evento será apresentado por Chris Flores e acontecerá na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, durante a inauguração da Árvore do Rio. A apresentação terá a Orquestra Petrobras Sinfônica regida pelo maestro Felipe Prazeres, e o repertório contará com trechos de clássicos como “O Quebra-Nozes” e “Noite Feliz”. Chris Flores destaca a importância dessa data, lembrando que é um momento tanto de celebração quanto de reflexão sobre o amor e a gratidão. O evento incluirá um pocket show do sambista Diogo Nogueira, que expressará sua emoção em representar o samba em uma época tão especial.

A programação musical seguirá na sexta-feira, 26 de dezembro, às 23h, com “Ney nos Açores”. Este especial acompanha Ney Matogrosso durante o encerramento da Semana de Arte e Cultura do Brasil na Ilha de São Miguel, nos Açores, Portugal. O espetáculo traz imagens e performances do cantor no Coliseu Micaelense, que tem uma longa história. A produção é uma colaboração de vários profissionais, incluindo a direção de Paulo Mendonça e Maurício Valim. Ney Matogrosso é celebrado por sua contribuição artística ao longo de mais de 80 anos de carreira, sendo uma referência na música brasileira.

Por fim, no domingo, 28 de dezembro, às 19h, será transmitida a “Retrospectiva 2025, Um Olhar Para 2026”. Este programa revisitará os principais acontecimentos do ano, incluindo mudanças políticas, avanços em tecnologia, novas realidades globais e temas ambientais. Além disso, especialistas de diversas áreas participarão de entrevistas, e o programa finalizará com uma mensagem do professor Mario Sergio Cortella sobre o que esperar para o próximo ano.

Os especiais poderão ser assistidos simultaneamente na TV, site e app da emissora, ampliando o acesso ao público em diferentes plataformas durante esse período festivo.