Porta dos Desesperados estreia e SBT fica em quarto no Ibope

O SBT anunciou uma mudança em sua programação do início da noite ao reestrear um clássico do humor brasileiro: o “Porta dos Desesperados”, que será apresentado por Sérgio Mallandro. Essa atração volta à telinha após quase 30 anos de hiatus e teve quatro edições de teste exibidas nesta semana. Com essa nova iniciativa, a emissora decidiu retirar “Chaves” de sua grade diária, programa que vinha obtendo apenas 1 ponto de audiência em São Paulo. “Chaves” agora será exibido apenas uma vez por semana, aos domingos pela manhã.

Na estreia, realizada na segunda-feira (25), o novo formato do “Porta dos Desesperados” alcançou 1,9 ponto de média e um pico de 2,3 pontos na Grande São Paulo, conforme dados preliminares. Apesar desse desempenho, a emissora ficou em quarto lugar na audiência do horário, atrás da Globo, da Record e da Band. O SBT espera que esse novo programa contribua para melhorar sua competitividade no horário das 18h.

Para contextualizar, em 2025, um ponto de audiência corresponde a cerca de 77.488 domicílios sintonizados na capital paulista. Esses números são importantes para as estratégias de publicitários que anunciam na televisão.

No “Porta dos Desesperados” de 2025, os participantes devem escolher entre três portas temáticas: “Baú da Felicidade Glu Glu”, “Telesena Ié Ié” e “Jequiti Rá”. Enquanto duas portas escondem desafios e monstros, uma delas oferece um prêmio, que é uma Smart TV de 70 polegadas. Sérgio Mallandro traz sua energia característica e conta com a companhia das Malandrinhas Flávia, Jamilly, Kellin e Thaiana, suas assistentes de palco. Nesta nova versão, os adultos que assistiram ao programa na infância terão a chance de reviver momentos de nostalgia enquanto enfrentam os desafios.

### Origem do Quadro

O “Porta dos Desesperados” foi criado originalmente dentro do programa “Oradukapeta”, que foi ao ar de 1987 a 1990. Em janeiro de 1990, o quadro surgiu como uma paródia do “Porta da Esperança”, programa de Silvio Santos que fez bastante sucesso. O conceito era simples: crianças pulavam, gritavam ou se moviam de maneiras criativas para terem a oportunidade de abrir uma das portas misteriosas. Os prêmios variavam entre brinquedos, bicicletas ou até surpresas cômicas, como “monstrinhos” que faziam os participantes sair do palco.

O quadro rapidamente conquistou a audiência e, em 1994, foi incorporado ao “Programa Sérgio Mallandro”, transmitido até 1996. Naquele período, o humor característico e o suspense gerado pelas portas se tornaram marcas registradas das tardes do SBT, especialmente entre o público infantil.