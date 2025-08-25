App de transporte oferece empréstimos simples e rápidos

A inDrive é uma nova opção de transporte que está chegando para rivalizar com a Uber e a 99 no Brasil. Recentemente, o app anunciou o inDrive.Money, um serviço de empréstimo que promete facilitar a vida dos motoristas.

Com esse novo recurso, os motoristas podem solicitar até R$ 3 mil, com a ajuda da EmpreX, que faz o financiamento. Essa é uma alternativa que chega no momento em que muitos trabalhadores precisam de um suporte extra para continuar rodando. E a proposta é bem interessante: se você é motorista e precisa de uma mãozinha, pode contar com essa ajuda.

A facilidade

O processo para pedir o empréstimo é simples. O motorista faz a solicitação diretamente pelo aplicativo. Uma das boas notícias é que o pagamento pode ser feito em até cinco meses, o que dá um respiro nas finanças. Para facilitar ainda mais, de cada corrida paga, entre 10% e 14% é destinado para quitar o valor do empréstimo. Isso significa que o motorista consegue ir pagando aos poucos enquanto continua trabalhando.

O sistema é feito para ser flexível. Os motoristas têm várias opções de empréstimos e podem escolher a que melhor se encaixa na sua realidade. Além disso, a plataforma considera todos os dados do trabalhador, o que ajuda a calcular melhor seus ganhos e possibilita um empréstimo que realmente faz sentido.

Entendendo as necessidades de cada um, o valor do empréstimo se baseia na BMP CSD, um setor chamado de licenciado, que conta com toda a segurança da EmpreX. E as avaliações são bastante positivas: 86% dos usuários indicam que estariam dispostos a pedir mais empréstimos após a experiência inicial.

Atualmente, esse serviço já está disponível em várias cidades, como Fortaleza, Belo Horizonte e Salvador, além de localidades como Marabá no Pará e Campinas em São Paulo. A inDrive se compromete a ajudar motoristas que realmente precisam, olhando com atenção para o mercado brasileiro.

Portanto, se você está em uma situação complicada, a inDrive.Money pode ser uma alternativa interessante. O dinheiro pode ser usado não só para pagar despesas do dia a dia, mas também para manutenções do carro, como combustível e pequenas reparações. Em tempos em que as instituições financeiras muitas vezes dificultam o acesso ao crédito, essa proposta surge como uma luz no fim do túnel.