Atriz troca Brad Pitt por famoso músico de rock
Nos anos 80, o mundo das celebridades teve um grande chacoalhão quando o relacionamento entre Christina Applegate e Brad Pitt chegou ao fim. Naquela época, Applegate era a estrela da série “Married… with Children” (1987), enquanto Pitt estava começando a despontar no cinema. O fim do namoro aconteceu em um momento inusitado: durante o MTV Video Music Awards de 1989, um evento super prestigiado no cenário musical.
Aquele rompimento pegou muita gente de surpresa, e logo se espalharam rumores sobre o que realmente aconteceu.
Revelações e rumores
Anos depois, o cantor Sebastian Bach, da banda Skid Row, revelou que tinha influenciado a decisão de Applegate. Porém, a atriz nunca confirmou essa história. Em uma entrevista de 2015, ela apenas mencionou que terminou com Pitt naquela noite, mas não entrou em mais detalhes e não citou o nome de Bach.
A época de romances icônicos
O fim do relacionamento de Applegate e Pitt não foi um caso isolado. Os anos 80 e 90 foram repletos de romances de tirar o fôlego entre celebridades. Por exemplo, havia o famoso par Michael Jackson e Brooke Shields, que sempre apareciam nas manchetes. Contudo, Brooke chegou a desmentir o romance, afirmando que eram só amigos.
O legado do romance entre Pitt e Applegate
Apesar do término repentino naquela noite, tanto Christina Applegate quanto Brad Pitt seguiram em frente e construíram carreiras brilhantes. Pitt se tornou um dos atores mais renomados de Hollywood, estrelando filmes que fazem sucesso até hoje. Já Applegate solidificou sua presença na televisão e no cinema, mostrando seu talento em várias produções.
Depois do rompimento, Pitt se casou com Jennifer Aniston de 2000 a 2005 e com Angelina Jolie entre 2014 e 2019. Desde 2022, está em um relacionamento com Ines de Ramon. Applegate, por sua vez, casou-se com o músico Martyn LeNoble em 2013 e tem sido uma presença constante na indústria, mostrando que a vida continua mesmo após os desafios do amor.