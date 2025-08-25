Notícias

Atriz troca Brad Pitt por famoso músico de rock

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 6 minutos atrás
1 minuto de leitura
Atriz abandonou Brad Pitt por astro do rock
Brad Pitt e Christina Applegate – Foto: Pinterest

Nos anos 80, o mundo das celebridades teve um grande chacoalhão quando o relacionamento entre Christina Applegate e Brad Pitt chegou ao fim. Naquela época, Applegate era a estrela da série “Married… with Children” (1987), enquanto Pitt estava começando a despontar no cinema. O fim do namoro aconteceu em um momento inusitado: durante o MTV Video Music Awards de 1989, um evento super prestigiado no cenário musical.

Aquele rompimento pegou muita gente de surpresa, e logo se espalharam rumores sobre o que realmente aconteceu.

Revelações e rumores

Anos depois, o cantor Sebastian Bach, da banda Skid Row, revelou que tinha influenciado a decisão de Applegate. Porém, a atriz nunca confirmou essa história. Em uma entrevista de 2015, ela apenas mencionou que terminou com Pitt naquela noite, mas não entrou em mais detalhes e não citou o nome de Bach.

A época de romances icônicos

O fim do relacionamento de Applegate e Pitt não foi um caso isolado. Os anos 80 e 90 foram repletos de romances de tirar o fôlego entre celebridades. Por exemplo, havia o famoso par Michael Jackson e Brooke Shields, que sempre apareciam nas manchetes. Contudo, Brooke chegou a desmentir o romance, afirmando que eram só amigos.

O legado do romance entre Pitt e Applegate

Apesar do término repentino naquela noite, tanto Christina Applegate quanto Brad Pitt seguiram em frente e construíram carreiras brilhantes. Pitt se tornou um dos atores mais renomados de Hollywood, estrelando filmes que fazem sucesso até hoje. Já Applegate solidificou sua presença na televisão e no cinema, mostrando seu talento em várias produções.

Depois do rompimento, Pitt se casou com Jennifer Aniston de 2000 a 2005 e com Angelina Jolie entre 2014 e 2019. Desde 2022, está em um relacionamento com Ines de Ramon. Applegate, por sua vez, casou-se com o músico Martyn LeNoble em 2013 e tem sido uma presença constante na indústria, mostrando que a vida continua mesmo após os desafios do amor.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 6 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Rival da Globo: novo canal da TV aberta conquista público e garante campeonato exclusivo

Rival da Globo lança canal e conquista público com campeonato exclusivo

20 minutos atrás
aprenda a cortar o rastreamento

como interromper o rastreamento online

36 minutos atrás
Especialistas cravam exame que pode salvar sua vida

Especialistas destacam exame que pode ser vital para sua saúde

1 hora atrás
nova decisão do Governo pode mudar tudo no seu dia a dia

Governo toma decisão que pode impactar seu cotidiano

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo