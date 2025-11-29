HBO Max expande universo de Chespirito com novas produções

A HBO Max anunciou a ampliação de seu catálogo na América Latina com duas novas produções baseadas no legado de Roberto Gómez Bolaños, famoso comediante mexicano. São elas uma série inédita sobre Seu Madruga, um dos personagens mais icônicos do programa “Chaves”, e uma animação atualizada do “Chapolin Colorado”, que será chamada internacionalmente de “The Colorado”.

Mariano César, vice-presidente de conteúdo de entretenimento e estratégia de programação da HBO Max, explicou que a série sobre Seu Madruga será uma comédia em formato de câmera única, voltada principalmente para jovens adultos. Segundo ele, o personagem é conhecido por seu humor marcante e carisma, sendo um dos pilares da popularidade de “Chaves”. Com essa adaptação, a ideia é manter a essência do personagem, mas atualizar seus contextos e diálogos para atrair novos públicos que não viveram a época de ouro da série nos anos 70 e 80.

Atualmente, a produção do projeto sobre Seu Madruga está em seus estágios iniciais. A HBO Max está buscando roteiristas para desenvolver a trama, que visa capturar o humor característico do personagem, que se destaca por seu jeito ranzinza e suas situações cotidianas. A estratégia envolve não só preservar as características que tornaram Seu Madruga amado, mas também modernizar a linguagem e o ritmo para se conectar melhor com as novas gerações.

A segunda produção, “The Colorado”, será uma animação inspirada no famoso herói atrapalhado e está prevista para estrear no início de 2026. O objetivo é trazer o Chapolin de volta ao cenário atual da animação, mantendo seu humor físico e verbal, mas com uma aparência moderna e uma narrativa ágil. A série buscará atrair um público variado, combinando elementos da obra original com novas abordagens visuais e narrativas que concorram no mercado atual, dominado por produções dos Estados Unidos.

As duas iniciativas refletem uma estratégia renovada da HBO Max, que tem investido em conteúdo reconhecido e nostálgico para atrair o público latino-americano. O legado de Roberto Gómez Bolaños continua a ser muito popular, mesmo após várias disputas de direitos na última década. A intenção de explorar seus personagens clássicos em formas diferentes, como séries de live-action e animações, é uma aposta para ampliar o alcance e a durabilidade dessas obras.

Ainda há um longo caminho até a realização completa dos projetos, que inclui a seleção de equipes criativas e a definição de cronogramas. No entanto, a HBO Max está focada em transformar esses personagens conhecidos em novas narrativas que sejam relevantes para o presente. Com o lançamento de “The Colorado” previsto para 2026, a empresa demonstra seu compromisso em revitalizar a tradição da comédia de Chespirito de maneira moderna e envolvente.