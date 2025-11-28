Globo e Globoplay entram na disputa das novelas verticais

A Globo e o Globoplay estão investindo em um novo formato de novelas, chamado de "novelas verticais", que é direcionado especialmente para o consumo em celulares. A primeira produção dessa iniciativa, intitulada ‘Tudo por Uma Segunda Chance’, foi lançada recentemente nas redes sociais da emissora e em sua plataforma de streaming. Outra produção, chamada ‘Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário’, está prevista para estrear no dia 12 de dezembro.

A proposta das novelas verticais é adaptar os tradicionais melodramas a um formato mais curto e que possa ser assistido em sequência fácil através de telas verticais. A produção ‘Tudo por Uma Segunda Chance’ é composta por 50 episódios, cada um com duração de 2 a 3 minutos, e foi idealizada para ser consumida de forma rápida, refletindo o jeito de consumir conteúdo no TikTok, Instagram e outras plataformas digitais.

A história tem como foco um triângulo amoroso e incorpora elementos de tragédia e vingança, buscando capturar a atenção do público com um enredo emocional. O elenco conta com rostos conhecidos e jovens, incluindo Daniel Rangel, Débora Ozório e Jade Picon. A expectativa é que essa narrativa atraia novos espectadores para as produções da Globo e faça com que eles se interessem por outras formas de dramaturgia.

A próxima novela, ‘Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário’, traz uma nova visão do clássico conto de fadas. Nela, Diego, interpretado por Gustavo Mioto, é um empresário que não teve sucesso na música e encontra abrigo em um bar, onde conhece Cindy, uma jovem mãe solo. Juntos, eles vivem uma história que mescla romance com um cenário urbano contemporâneo.

Além dessas duas produções, o Globoplay está desenvolvendo mais três novelas verticais. Um desses projetos será novamente escrito por Ricardo Hofstetter, enquanto Gustavo Reiz, conhecido por suas obras na TV, está encarregado de criar mais duas histórias nesse formato, aumentando assim a variedade de conteúdos disponíveis.

Fora do ambiente da Globo, outra iniciativa chamada Tele Tele está prevista para ser lançada em 2026. Esta plataforma terá foco exclusivo em microdramas e contará com um conselho criativo composto por nomes renomados do audiovisual brasileiro. Com a abordagem direcionada ao consumo rápido, a Tele Tele também promete trazer conteúdos que atendam à demanda por formatos de vídeo curtos e envolventes.

Com essas iniciativas, tanto a Globo quanto plataformas independentes estão promovendo um novo estilo de ficção seriada no Brasil. As novelas verticais, inicialmente focadas em melodramas, abrem espaço para outros gêneros como comédia, policial e suspense, indicando que o segmento de microdramas está em rápida evolução e se consolidando no mercado. A disputa por atenção nas telas dos celulares parece estar apenas começando.