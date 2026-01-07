Pedro Alves é confirmado no elenco de ‘Quem Ama Cuida’

A emissora Globo está prestes a lançar uma nova novela, chamada “Quem Ama Cuida”, com estreia marcada para o dia 18 de maio de 2026. Essa produção faz parte da estratégia da rede de continuar investindo em histórias que exploram vinganças e rivalidades familiares, trazendo à cena temas clássicos do melodrama.

A novela é escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção artística de Amora Mautner. A trama gira em torno de disputas de poder, conflitos patrimoniais e emoções intensas, características que envolvem o público nas narrativas dramáticas.

Entre os novos rostos da produção está Pedro Alves, que interpretará Fernando, um estudante de Medicina que depende financeiramente de Arthur, um rico empresário vivido por Antonio Fagundes. Fernando é neto da funcionária da casa, papel desempenhado por Rosi Campos, que retorna à Globo após uma passagem pelo SBT. A relação de Fernando com Arthur muda radicalmente quando Pilar, irmã do empresário, interpretada por Isabel Teixeira, decide cortar o suporte financeiro após a morte de Arthur.

O enredo central se intensifica com o assassinato de Arthur, que ocorre logo depois de seu casamento com Adriana, personagem vivida por Leticia Colin. O casamento foi uma tentativa de Arthur de proteger sua herança de usurpadores, que neste caso são seus irmãos, Pilar e Ulisses, com Alexandre Borges cotado para o papel de Ulisses.

A partir da morte de Arthur, Adriana se vê envolvida em um crime que não comete, sendo condenada injustamente. Após anos na prisão, ela retorna determinada a se vingar, contando com a ajuda de um advogado, Pedro, interpretado por Chay Suede, com quem acaba se envolvendo romantica mente.

A novela ainda irá explorar uma série de relações e conflitos paralelos. Isabela Garcia foi escalada para ser a mãe de Adriana. Mariana Ximenes interpretará Lúcia, que tem um romance com Lucas, personagem de Henrique Barreira, filho de Ademir, que será vivido por Dan Stulbach, atualmente em negociações para o elenco. Flávia Alessandra também está confirmada como Fábia, esposa de Ulisses. Entre as amigas próximas da protagonista, está Jeniffer Nascimento, enquanto Eduardo Sterblitch, Tata Werneck, Agatha Moreira, Tatiana Tiburcio e Mariana Sena também farão parte do elenco.

Além de “Quem Ama Cuida”, Pedro Alves poderá ser visto em “Dona de Mim” e, em breve, na segunda temporada da série “Vermelho Sangue”, do Globoplay, cujas gravações já foram finalizadas.

Com a nova novela, a Globo reforça seu compromisso com melodramas que abordam vingança e conflitos familiares, consolidando essas narrativas como centrais em sua programação no horário nobre.