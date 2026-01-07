Belo e Viviane Araújo filmam cenas em ‘Três Graças’

A preparação para a cena com Belo e Viviane Araújo começou meses antes da gravação. Desde o final de 2025, os dois atores participaram de leituras de textos e reuniões para desenvolver seus personagens, Misael e Consuelo, que prometem se destacar na novela “Três Graças”.

Na última segunda-feira (6), a dupla gravou sua primeira cena. Essa gravação marca a estreia de uma nova parceria na teledramaturgia brasileira, que já havia sido trabalhada durante encontros orientados pelo diretor artístico Luiz Henrique Rios. Durante esses ensaios, foram discutidas as direções que os personagens poderiam seguir, utilizando a mesma metodologia adotada para os demais integrantes do elenco.

De acordo com informações de uma fonte próxima à produção, o clima entre Belo e Viviane tem sido bom. A fonte destacou que “o clima entre eles foi tranquilo e focado na trama, sempre profissionais durante os encontros”.

A expectativa em torno dos personagens Misael e Consuelo é alta, superando a de outros casais da história. A fonte afirmou: “Esse casal vai dar o que falar”. O desempenho dos atores também está recebendo elogios. Belo tem mostrado um crescimento notável como intérprete, enquanto Viviane já demonstrou um forte domínio técnico desde o início das gravações. “Ele tem evoluído bastante como ator, e ela, sempre muito estudiosa, chegou dando um show”, comentou a fonte.

Para o público, a novidade está na inédita parceria entre Belo e Viviane, mas dentro da produção, o trabalho conjunto já estava bem consolidado antes da gravação. “Está divertido e leve ver os dois em cena”, afirmou a fonte, destacando a sintonia entre os atores.

A novela é escrita por Aguinaldo Silva, em colaboração com Virgílio Silva e Zé Dassilva, sob a direção de Luiz Henrique Rios. A produção, liderada por Gustavo Rebelo e Silvana Feu, está programada para ser exibida até maio no horário nobre, quando a novela “Quem Ama, Cuida”, de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, assumirá a faixa das 21h.