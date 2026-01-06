Entretenimento

Audiência da TV: números consolidados de 5 de janeiro de 2026

Arminda (Grazi Massafera), vilã de Três Graças. Foto: Reprodução/Globo
Audiência da TV: confira os números consolidados de 05/01/2026

Na segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, os dados de audiência das principais emissoras de televisão revelaram um panorama interessante para o começo do ano.

O drama "Três Graças", que conta com o personagem Rogério, interpretado por Eduardo Moscovis, não conseguiu atrair um número significativo de espectadores com seu novo episódio. Apesar das expectativas, a trama não teve um aumento nos índices de audiência, permanecendo abaixo das expectativas.

A novela "Dona de Mim", que já está em sua reta final, também teve uma audiência baixa, iniciando sua última semana de exibição de forma morna. Enquanto isso, a série "Chamas do Destino", nova aposta da Record para o horário das 22h30, ficou em terceiro lugar na classificação geral, atrás do "Programa do Ratinho" do SBT e da reprise de "O Auto da Compadecida", da TV Globo. A série "Estranho Amor", estrelada por Juliana Knust, também ocupou a terceira posição, indicando um início de ano desafiador em termos de audiência para as produções.

A seguir, estão os números de audiência consolidados do dia:

Audiência das emissoras:

  • Rede Globo:

    • Hora 1: 3,3
    • Bom Dia SP: 7,8
    • Bom Dia Brasil: 9,2
    • Encontro com Patrícia Poeta: 7,5
    • Mais Você: 6,5
    • SP1: 9,7
    • Globo Esporte: 9,8
    • Jornal Hoje: 10,3
    • Edição Especial: Terra Nostra: 11,1
    • Sessão da Tarde: Gato de Botas 2 – O Último Pedido: 9,5
    • SPTV: 10,3
    • Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,8
    • Éta Mundo Bom!: 18,5
    • SP2: 21,7
    • Dona de Mim: 21,7
    • Jornal Nacional: 23,3
    • Três Graças: 23,0
    • O Auto da Compadecida 2: 16,1
    • Tela Quente: Ingresso para o Paraíso: 9,1
    • Jornal da Globo: 5,9
    • Dona de Mim (reapresentação): 4,1
    • Corujão: Uma Família em Apuros: 3,3

  • Record:

    • Balanço Geral Manhã: 1,3
    • Balanço Geral Manhã SP: 3,3
    • Fala Brasil: 3,3
    • Hoje em Dia: 3,3
    • Balanço Geral SP: 4,9
    • Igreja Universal: 5,3
    • A Escrava Isaura: 3,8
    • Cidade Alerta: 3,6
    • Jornal da Record: 6,9
    • Chamas do Destino: 3,6
    • Estranho Amor: 2,6
  • SBT:
    • SBT Manhã: 1,6
    • Primeiro Impacto: 2,0
    • Programa do Ratinho: 3,8

Os números de audiência são um reflexo das preferências dos telespectadores, servindo como guia tanto para as emissoras quanto para os anunciantes. Em 2026, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios na Grande São Paulo, o que dá uma ideia da dimensão da audiência em relação ao mercado publicitário.

