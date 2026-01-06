Audiência da TV: números consolidados de 5 de janeiro de 2026
Na segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, os dados de audiência das principais emissoras de televisão revelaram um panorama interessante para o começo do ano.
O drama "Três Graças", que conta com o personagem Rogério, interpretado por Eduardo Moscovis, não conseguiu atrair um número significativo de espectadores com seu novo episódio. Apesar das expectativas, a trama não teve um aumento nos índices de audiência, permanecendo abaixo das expectativas.
A novela "Dona de Mim", que já está em sua reta final, também teve uma audiência baixa, iniciando sua última semana de exibição de forma morna. Enquanto isso, a série "Chamas do Destino", nova aposta da Record para o horário das 22h30, ficou em terceiro lugar na classificação geral, atrás do "Programa do Ratinho" do SBT e da reprise de "O Auto da Compadecida", da TV Globo. A série "Estranho Amor", estrelada por Juliana Knust, também ocupou a terceira posição, indicando um início de ano desafiador em termos de audiência para as produções.
A seguir, estão os números de audiência consolidados do dia:
Audiência das emissoras:
Rede Globo:
- Hora 1: 3,3
- Bom Dia SP: 7,8
- Bom Dia Brasil: 9,2
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,5
- Mais Você: 6,5
- SP1: 9,7
- Globo Esporte: 9,8
- Jornal Hoje: 10,3
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,1
- Sessão da Tarde: Gato de Botas 2 – O Último Pedido: 9,5
- SPTV: 10,3
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,8
- Éta Mundo Bom!: 18,5
- SP2: 21,7
- Dona de Mim: 21,7
- Jornal Nacional: 23,3
- Três Graças: 23,0
- O Auto da Compadecida 2: 16,1
- Tela Quente: Ingresso para o Paraíso: 9,1
- Jornal da Globo: 5,9
- Dona de Mim (reapresentação): 4,1
- Corujão: Uma Família em Apuros: 3,3
Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,3
- Balanço Geral Manhã SP: 3,3
- Fala Brasil: 3,3
- Hoje em Dia: 3,3
- Balanço Geral SP: 4,9
- Igreja Universal: 5,3
- A Escrava Isaura: 3,8
- Cidade Alerta: 3,6
- Jornal da Record: 6,9
- Chamas do Destino: 3,6
- Estranho Amor: 2,6
- SBT:
- SBT Manhã: 1,6
- Primeiro Impacto: 2,0
- Programa do Ratinho: 3,8
Os números de audiência são um reflexo das preferências dos telespectadores, servindo como guia tanto para as emissoras quanto para os anunciantes. Em 2026, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios na Grande São Paulo, o que dá uma ideia da dimensão da audiência em relação ao mercado publicitário.