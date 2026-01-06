Audiência da TV: números consolidados de 5 de janeiro de 2026

Na segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, os dados de audiência das principais emissoras de televisão revelaram um panorama interessante para o começo do ano.

O drama "Três Graças", que conta com o personagem Rogério, interpretado por Eduardo Moscovis, não conseguiu atrair um número significativo de espectadores com seu novo episódio. Apesar das expectativas, a trama não teve um aumento nos índices de audiência, permanecendo abaixo das expectativas.

A novela "Dona de Mim", que já está em sua reta final, também teve uma audiência baixa, iniciando sua última semana de exibição de forma morna. Enquanto isso, a série "Chamas do Destino", nova aposta da Record para o horário das 22h30, ficou em terceiro lugar na classificação geral, atrás do "Programa do Ratinho" do SBT e da reprise de "O Auto da Compadecida", da TV Globo. A série "Estranho Amor", estrelada por Juliana Knust, também ocupou a terceira posição, indicando um início de ano desafiador em termos de audiência para as produções.

A seguir, estão os números de audiência consolidados do dia:

Audiência das emissoras:

Rede Globo: Hora 1: 3,3 Bom Dia SP: 7,8 Bom Dia Brasil: 9,2 Encontro com Patrícia Poeta: 7,5 Mais Você: 6,5 SP1: 9,7 Globo Esporte: 9,8 Jornal Hoje: 10,3 Edição Especial: Terra Nostra: 11,1 Sessão da Tarde: Gato de Botas 2 – O Último Pedido: 9,5 SPTV: 10,3 Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,8 Éta Mundo Bom!: 18,5 SP2: 21,7 Dona de Mim: 21,7 Jornal Nacional: 23,3 Três Graças: 23,0 O Auto da Compadecida 2: 16,1 Tela Quente: Ingresso para o Paraíso: 9,1 Jornal da Globo: 5,9 Dona de Mim (reapresentação): 4,1 Corujão: Uma Família em Apuros: 3,3

Record: Balanço Geral Manhã: 1,3 Balanço Geral Manhã SP: 3,3 Fala Brasil: 3,3 Hoje em Dia: 3,3 Balanço Geral SP: 4,9 Igreja Universal: 5,3 A Escrava Isaura: 3,8 Cidade Alerta: 3,6 Jornal da Record: 6,9 Chamas do Destino: 3,6 Estranho Amor: 2,6

SBT: SBT Manhã: 1,6 Primeiro Impacto: 2,0 Programa do Ratinho: 3,8



Os números de audiência são um reflexo das preferências dos telespectadores, servindo como guia tanto para as emissoras quanto para os anunciantes. Em 2026, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios na Grande São Paulo, o que dá uma ideia da dimensão da audiência em relação ao mercado publicitário.