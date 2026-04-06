Números consolidados de 5 de abril de 2026

Audiência da TV no Domingão: ‘Fantástico’ Lidera

No último domingo, 5 de abril de 2026, os números de audiência na TV aberta mostraram que o programa ‘Fantástico’, apresentado por Paulo Renato Soares, foi o campeão de audiência, atingindo uma média de 16,1 pontos. O programa, conhecido por suas reportagens investigativas e coberturas especiais, se destacou como a melhor atração do dia.

Outros programas também se destacaram. ‘Em Família com Eliana’ manteve a liderança em sua faixa horária, mas registrou menos público do que ‘Globo Rural’ e ‘Viver Sertanejo’, que marcaram 8,7 e 8,8 pontos, respectivamente. O ‘Domingão com Huck’ obteve 13,3 pontos, enquanto ‘Acerte ou Caia!’ ficou em segundo lugar com 5,9 pontos, superando o ‘Domingo Legal’, que alcançou 5,1 pontos.

O futebol, com o jogo entre Flamengo e Santos, teve um desempenho abaixo das expectativas, registrando uma média de 14,6 pontos. Apesar disso, foi um dos destaques do dia.

O SBT, por sua vez, enfrentou uma queda de audiência com a estreia do ‘Webmotors TV’, que obteve apenas 1,1 ponto, mas ainda conseguiu manter a vice-liderança na programação.

Resultados de Audiência do Domingo, 5 de Abril de 2026:

Santa Missa em Seu Lar: 3,0

Globo Repórter (reapresentação): 4,8

Antena Paulista: 5,8

Auto Esporte: 6,5

Globo Rural: 8,7

Viver Sertanejo: 8,8

Esporte Espetacular: 7,9

Temperatura Máxima: Fúria em Alto-Mar: 8,6

Em Família com Eliana: 8,3

Domingão com Huck: 13,3

Bora pro Jogo: 9,3

Brasileirão: Flamengo x Santos: 14,6

Fantástico: 16,1

Big Brother Brasil 26: 14,3

Os números refletem a audiência na Grande São Paulo, onde cada ponto representa cerca de 78.781 domicílios sintonizados. Esses dados são importantes tanto para emissoras quanto para anunciantes, pois ajudam a entender o comportamento da audiência na TV.