Montanha Fanjing na China é uma impressionante cidade no céu

Entre as montanhas da China, na província de Guizhou, a lendária montanha Fanjing revela a verdadeira Cidade no Céu, um cenário de templos suspensos entre as nuvens que parece desafiar a realidade.
A famosa Cidade no Céu não é apenas uma lenda. Localizada na província chinesa de Guizhou, a montanha Fanjing é um dos lugares mais impressionantes do mundo. Com templos antigos situados em penhascos a mais de dois mil metros de altura, o ambiente é envolto em neblina e tranquilidade, criando uma atmosfera quase mágica, como se estivéssemos flutuando entre o céu e a terra.

Visitar Fanjing é uma verdadeira travessia entre o mundo físico e o espiritual. A cada passo, você se depara com uma nova perspectiva da natureza e da fé, tornando a experiência uma combinação única de reflexão, coragem e beleza.

O coração da Cidade no Céu

A montanha Fanjing é reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Natural Mundial. Com mais de 2.400 metros de altura, abriga dois picos lendários: o Antigo Cume Dourado (Laojinding) e o Pico Nuvem Vermelha (Hongyun Jinding). Esses locais são a razão da fama da Cidade no Céu, com templos impressionantes construídos sobre abismos, conectados por uma ponte que parece desafiar a gravidade.

Chegar ao topo exige preparo e paciência. O caminho envolve ônibus turísticos, caminhadas e um teleférico que oferece vistas panorâmicas das florestas exuberantes de Guizhou. Cada metro percorrido revela paisagens deslumbrantes: cachoeiras escondidas, montanhas cobertas de vegetação e nuvens que mudam constantemente.

Onde o sagrado encontra o abismo

No Pico Nuvem Vermelha, a natureza e a espiritualidade caminham lado a lado. Aqui, dois templos se erguem em lados opostos de uma fenda conhecida como “Espada Dourada”. Um templo é dedicado a Maitreya, o Buda do Futuro, e o outro a Shakyamuni, o Buda Histórico. Segundo uma lenda antiga, ambos queriam meditar no mesmo lugar e pediram ajuda ao Imperador de Jade. Para resolver o dilema, o imperador utilizou uma espada dourada para criar um espaço perfeito entre os dois.

Hoje, os visitantes atravessam uma ponte suspensa entre os templos, descrevendo a experiência como se estivessem caminhando sobre o horizonte.

Escalada e contemplação

A subida até o cume é desafiadora e cheia de surpresas. Com centenas de degraus e trilhas estreitas, exige que os visitantes segurem em correntes instaladas nas rochas. A cada parada, a vista se expande em um mar de montanhas e nuvens em movimento. A sensação é de que o mundo lá embaixo desaparece, restando apenas o vento e os sinos distantes dos templos.

Um dos pontos mais icônicos é a pedra do cogumelo, localizada a 2.318 metros de altura. Sua estrutura equilibrada se tornou um dos símbolos mais fotografados da região. No antigo Cume Dourado, você encontra o Templo Randeng, dedicado ao Buda que acende as lâmpadas, uma representação da sabedoria e iluminação espiritual.

A força do tempo e da natureza

O Monte Fanjing tem uma origem geológica que remonta a aproximadamente 1,4 bilhão de anos, sendo a primeira elevação do sul da China a emergir do oceano. Nesse local, encontramos uma das maiores reservas de biodiversidade do país, com espécies de plantas e animais que não existem em nenhum outro lugar.

Por conta da sua beleza e fragilidade, o número de visitantes é limitado a 8 mil por dia, com acesso controlado por registro de identificação. Apesar disso, o fluxo de turistas tem aumentado, e Fanjing se tornou um símbolo da busca por harmonia entre a humanidade e a natureza.

A Cidade no Céu é mais do que um destino turístico; é uma representação viva da nossa busca por elevação e pela conexão entre o sagrado e o cotidiano. Quem chega até seus templos não encontra apenas uma bela paisagem, mas um convite à reflexão e à reverência diante das maravilhas do planeta.

