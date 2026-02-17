Paula Amaral entrega sinopse à Globo e colabora em ‘Coração Acelerado’

Novos Projetos nas Novelas das 19h Revelam Renovação na Globo

A Globo está movimentando sua grade de novelas para o horário das 19h, evidenciando uma nova fase criativa por meio de troca de roteiristas e novas produções. A escritora Paula Amaral já deu um importante passo ao entregar uma sinopse de sua novela para a direção da emissora. Enquanto aguarda um retorno sobre seu projeto, Paula ocupa agora uma função estratégica na novela “Coração Acelerado”, onde se junta à equipe criativa.

Paula assume a vaga deixada por Dino Cantelli, que está se dedicando ao desenvolvimento da próxima trama chamada “Por Você”. Esta nova novela, prevista para estrear no segundo semestre, traz a história de Rosa, uma obstetra de aproximadamente 45 anos que, após a morte de uma amiga, precisa cuidar dos quatro filhos dela. Um dos principais conflitos da personagem é que Rosa nunca quis ser mãe, o que a coloca em uma situação completamente fora de suas expectativas de vida.

Dino Cantelli, que está se aventurando como autor principal pela primeira vez, compartilha a autoria da novela “Por Você” com Juliana Peres. Sua transição de colaborador para nome titular é vista como um passo natural após anos de experiência na redação de novelas.

Além desses dois projetos, a fila de novelas para o horário das 19h na Globo está se expandindo. Após “Por Você”, há também projetos em andamento de outros roteiristas, como Daniel Ortiz e Thelma Guedes. Essa movimentação indica que a emissora está investindo na renovação gradual de seu elenco criativo, ao mesmo tempo em que mantém a colaboração com autores já reconhecidos.

Em resumo, a Globo está se preparando para uma nova era no horário das 19h, trazendo histórias empolgantes e novas perspectivas por meio de uma equipe diversificada de autores.