Alimentos que melhoram a saúde do cérebro em 7 grupos

7 grupos de alimentos que fazem bem para o cérebro
A aveia ajuda a manter a energia cerebral equilibrada e contribui para a saúde metabólica

A conexão entre o que comemos e a saúde do nosso cérebro é mais profunda do que muitos pensam. A dieta que seguimos ao longo da vida tem um impacto direto na nossa memória, concentração e bem-estar mental. Não é só uma questão de modismo; é ciência!

O segredo está na combinação inteligente de alguns nutrientes. Pense em proteínas de alta qualidade, vitaminas do complexo B, colina, antioxidantes, polifenóis, fibras e aquelas gorduras boas que conhecemos bem. Esses componentes são cruciais para a produção de neurotransmissores e ajudam a proteger o cérebro contra o estresse e a inflamação, o que é vital para manter o cérebro afiado e prevenir problemas como a demência.

Um expert na área, o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nos lembra que o cérebro aprecia regularidade. Uma rotina alimentar equilibrada é essencial para manter a função cognitiva em dia e reduzir aqueles processos inflamatórios que podem afetar nossa memória e atenção. Quer saber o que incluir no seu prato para dar um up na saúde do cérebro? Confira!

1. Peixes, frango e ovos

Esses alimentos são potências de proteína de alta qualidade, fornecendo aminoácidos essenciais que ajudam a produzir neurotransmissores como serotonina e dopamina. Os peixes, em especial os ricos em ômega 3, não só fazem bem para a cabeça, mas também ajudam a combater a inflamação. E não esqueça do ovo, que é uma excelente fonte de colina, essencial para a memória e o desempenho cognitivo.

2. Iogurtes e queijos magros

Esses laticínios são ótimas fontes de proteína, cálcio e vitaminas B, especialmente a B12, que é importante para manter nosso sistema nervoso saudável. Optar por iogurtes com culturas vivas também é uma boa pedida, pois eles ajudam a cuidar da microbiota intestinal — uma conexão que pode influenciar nosso humor e nossa capacidade de pensar claramente.

3. Feijão, lentilha e grão-de-bico

Essas leguminosas são campeãs quando o assunto é fornecer fibras e vitaminas B. Elas ajudam a controlar a glicose no sangue, e isso é vital para o cérebro, que precisa de energia constante. Além disso, são ricas em ferro e magnésio, minerais que impactam diretamente nossa capacidade cognitiva.

4. Aveia

Previna a glicose alta com a aveia! Ela é um carboidrato de baixo índice glicêmico, o que significa que libera energia de forma gradual, mantendo seu cérebro funcionando direitinho. As betaglucanas presentes nela ajudam a controlar o metabolismo e a manter a inflamação em cheque.

5. Frutas vermelhas

Essas belezinhas são super ricas em polifenóis e antocianinas, antioxidantes poderosos que ajudam a proteger o cérebro dos danos causados pelo envelhecimento e por doenças neurodegenerativas.

6. Verduras e legumes

Quanto mais colorido o seu prato, melhor! Esses alimentos são repletos de vitaminas antioxidantes, como as vitaminas C e E, e folato, que é essencial para a produção de neurotransmissores e ajuda a prevenir o declínio na função cerebral.

7. Azeite de oliva

Esse ingrediente é puro ouro na cozinha! Cheio de gorduras boas e compostos bioativos, o azeite de oliva ajuda a proteger nossos vasos sanguíneos e reduz a inflamação — tudo crucial para garantir que o cérebro receba a oxigenação de que precisa.

Prato benéfico para o cérebro

Montar um prato que faça bem para o cérebro não é complicado. Tente manter essa proporção:

  • 50% de verduras e legumes;
  • 25% de proteína;
  • 25% de carboidrato de qualidade;
  • Uma colher de sopa de azeite como finalização.

Alimentos que prejudicam a memória

Assim como existem alimentos que ajudam, outros podem ser vilões. Bebidas adoçadas, biscoitos recheados, salgadinhos e embutidos são exemplos de produtos que podem prejudicar a saúde do cérebro. O consumo excessivo de álcool também entra nessa lista.

Dietas ricas em açúcar e gordura saturada podem levar a problemas como resistência à insulina e inflamação crônica. O Prof. Dr. Durval Ribas Filho destaca que comer de forma equilibrada, aliar a isso um bom sono e evitar exageros são hábitos que fazem uma baita diferença. Afinal, cada decisão que tomamos na hora das refeições tem impacto direto na saúde do nosso cérebro.

