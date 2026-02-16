Espinheira-santa: descubra 8 benefícios para sua saúde

A espinheira-santa é uma plantinha cheia de história, bem típica das regiões sul e sudeste do Brasil. O pessoal a usa há gerações, especialmente em comunidades indígenas e rurais, por causa dos benefícios que traz para a saúde. Se você está procurando uma forma natural de dar aquele “up” no bem-estar, a espinheira-santa pode ser uma ótima pedida. Vamos conferir oito benefícios dela?

1. Ação anti-inflamatória

Essa planta é adorada por sua capacidade de combater a inflamação. Com compostos como flavonoides e saponinas, a espinheira-santa ajuda a diminuir a inflamação e protege a mucosa do estômago. Se você sofre com artrite ou problemas gastrointestinais, pode encontrar alívio nesses poderes naturais.

2. Auxilia na digestão

Se você já passou por aqueles momentos de desconforto após uma refeição, saiba que a espinheira-santa pode ser sua aliada. A infusão dessa planta é ótima para quem tem episódios de azia ou gastrite, ajudando a regenerar a mucosa do estômago. É como dar um carinho para o seu aparelho digestivo!

3. Efeito calmante

Depois de um dia estressante, um chazinho de espinheira-santa pode ser a solução. Essa planta possui propriedades que ajudam a relaxar e melhorar o sono, graças aos seus compostos que combatem a ansiedade. É uma maneira natural de buscar tranquilidade e paz.

4. Melhora a saúde da pele

Se a sua pele anda pedindo socorro, a espinheira-santa também pode ajudar. Com suas propriedades cicatrizantes, ela pode ser aplicada na pele em forma de infusão ou creme. Se você está lidando com dermatites ou irritações, esse remédio natural pode trazer alívio e cuidar da sua saúde cutânea.

5. Controla o colesterol

Cuidar do coração é fundamental, e a espinheira-santa pode dar uma força nesse quesito. Ela atua ajudando a regular os níveis de colesterol, diminuindo o LDL (o colesterol “ruim”) e aumentando o HDL (o “bom”). No Brasil, muitos estão com níveis alterados, então, se você está na faixa de risco, vale a pena considerar essa planta como aliada.

As propriedades digestivas e diuréticas da espinheira-santa auxiliam na perda de peso.

6. Reduz o inchaço

Quem não gosta daquela sensação de leveza após uma refeição? A espinheira-santa pode ajudar a combater o inchaço, pois melhora a digestão e tem um efeito diurético que elimina o excesso de líquidos do corpo. É como se ela ajudasse a desinchar e a voltar a se sentir confortável.

7. Rica em propriedades antioxidantes

A espinheira-santa também é uma potência em antioxidantes. Eles combatem os radicais livres, que aceleram o envelhecimento e podem causar danos às células. Incluir essa plantinha na sua rotina é uma maneira de cuidar da saúde a longo prazo e prevenir doenças.

8. Fortalece o sistema imunológico

Por fim, essa planta ajuda a dar aquele up nas defesas do organismo. Os compostos da espinheira-santa têm uma leve ação antimicrobiana, o que significa que podem ajudar a proteger contra infecções. Se você vive na correria e não pode ficar doente, essa é mais uma razão para considerá-la.

Como usar a espinheira-santa

Se ficou interessado e quer saber como incorporar a espinheira-santa no seu dia a dia, aqui vão algumas dicas:

Chá: é fácil! Faço uma infusão com uma colher de sopa de folhas secas em uma xícara de água fervente. Depois, deixe descansar por 10 minutinhos e beba de 2 a 3 vezes ao dia;

Suplementos: você também encontra cápsulas ou extratos. Siga a orientação de um profissional para a dosagem;

você também encontra cápsulas ou extratos. Siga a orientação de um profissional para a dosagem; Uso tópico: para irritações, aplique uma infusão concentrada na pele;

para irritações, aplique uma infusão concentrada na pele; Compressas: use a infusão morna em compressas para aliviar dores e inflamações localizadas.

É importante usar a espinheira-santa com moderação e sempre com a orientação de um profissional, pois ela não substitui tratamentos médicos. É como aquele acompanhante que vai bem no rolê, mas não assume a frente do volante.