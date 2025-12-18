Pai herói ganha remake na TV Brasil com apoio do governo

A novela “Pai Herói”, um clássico da televisão brasileira que foi exibido pela primeira vez em 1979, está prestes a ganhar um remake. O novo projeto está entre os finalistas de um edital promovido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que busca enriquecer a programação da TV Brasil nos próximos anos. A EBC destinará um total de R$ 110 milhões para o setor audiovisual nacional, com cada novela podendo receber até R$ 15 milhões.

A produção do remake ficará a cargo da Midgal Filmes, que já é conhecida pelo sucesso do filme “Caramelo”, disponível na Netflix. A obra de “Pai Herói” está competindo com outros dois projetos, “Império do Sul”, da Mira Filmes, e “Vambora”, da Nova Trini Comunicação, para definir qual será o novo grande projeto da emissora pública.

Inicialmente, o remake estava sendo preparado para ser exibido na HBO Max, mas foi descartado pela Warner. Essa mudança de planos abriu novas oportunidades para o projeto ser contemplado no edital público da EBC.

Antonia Pellegrino, que dirige o conteúdo e a programação da EBC, comentou que o orçamento que antes era destinado à compra de novelas estrangeiras será redirecionado para produções nacionais. Ela destacou que o setor audiovisual enfrenta desafios devido à redução do investimento em plataformas de streaming. Segundo ela, o investimento em produções locais também deve beneficiar a economia: “A cada R$ 1 investido, R$ 4 voltam para o país.”

A decisão sobre qual novela será produzida deve ser anunciada nos próximos meses, e “Pai Herói” tem grandes chances de retornar às telinhas com uma nova abordagem e recursos públicos.

Na história original de “Pai Herói”, que possui 203 capítulos, o protagonista é André Cajarana, um jovem que foi criado no interior de Minas Gerais por seu avô. André acreditava que seu pai, Malta Cajarana, era um grande homem. Após a morte do avô, ele se muda para o Rio de Janeiro para investigar as circunstâncias da morte de seu pai, que está sendo acusado de roubo e assassinato.

Determinado a provar a inocência do pai, André enfrenta desafios para mostrar que Malta foi um herói, não um criminoso. Neste percurso, ele se envolve em um triângulo amoroso com duas mulheres: Catarina, uma bailarina de uma rica família carioca, e Ana Preta, uma mulher do subúrbio que possui uma casa de samba. Essa dinâmica criará grandes conflitos ao longo da trama.