Grade de fim de ano da TV Cultura prioriza diversidade musical

A TV Cultura vai lançar uma programação especial de fim de ano a partir deste domingo, 21 de dezembro, com uma combinação de atrações novas e já consagradas, destinada a toda a família. O canal promoverá uma variedade de conteúdos, incluindo entrevistas exclusivas, apresentações musicais, balé clássico, especiais de Natal e uma maratona de 12 horas de programação voltada para o público infantil.

No primeiro dia da programação, ao meio-dia, será transmitida ao vivo a final do festival de música clássica Prelúdio, que comemora 20 anos de existência. Roberta Martinelli e o maestro Julio Medaglia apresentarão o programa, que irá revelar o vencedor entre quatro jovens instrumentistas de diferentes estados do Brasil.

Na segunda-feira, 22, às 22h, os telespectadores poderão assistir ao programa “Roda Viva”, que contará com a presença do cantor João Gomes, conhecido pelo seu sucesso no estilo piseiro. No dia seguinte, a terça-feira, Marcelo Tas vai comandar o programa “c” com Pedro Bial, que relembrará momentos marcantes de sua amizade com Cazuza e compartilhará bastidores do Big Brother Brasil e de suas entrevistas mais memoráveis.

A noite de quarta-feira, 24, será marcada pela apresentação do clássico “O Quebra-Nozes” às 22h e, à meia-noite, a tradicional Missa do Galo, que celebra a passagem da véspera de Natal para o dia 25. Na quinta-feira, 25, o concerto de Natal da Brasil Jazz Sinfônica será exibido às 22h, seguido pela reprise do especial “Notre-Dame de Paris: A Reabertura” às 23h.

Na sexta-feira, 26, o programa “Persona” irá promover um encontro entre o compositor Atílio Bari, a artista Chris Maksud e a atriz Andréa Beltrão, às 22h. No sábado, 31 de dezembro, o programa “Metrópolis” fará uma retrospectiva dos melhores momentos de 2025, com apresentação de Adriana Couto. Em seguida, às 23h, Arnaldo Antunes subirá ao palco do “Cultura Livre”, apresentando músicas de sua carreira, incluindo faixas de seu novo álbum, “Novo Mundo”. A virada do ano será celebrada com performances ao vivo da Brasil Jazz Sinfônica e do multi-instrumentista Carlos Malta.

A programação especial também se estenderá para janeiro. No dia 1º, às 22h, o público poderá assistir a um concerto da Brasil Jazz Sinfônica com a artista Liniker, direto da Sala São Paulo. Às 23h30, o programa “O Novo Sempre Vem” terá uma edição estendida, e à 0h30 a TV Cultura encerrará as festividades com um especial musical intitulado “Ibéria – Casa das Artes de Famalicão”.

Para as crianças, a emissora preparou uma maratona especial nos dias 24 e 25 de dezembro, com 12 horas de conteúdo natalino. O “Quintal da Cultura” trará um episódio inédito que incentivará um Natal sustentável, seguido de uma história emocionante no “Mundo da Lua”. Além disso, a programação inclui animações como “PiOinc”, “Wallace & Gromit”, “Turma da Mônica” e “Peppa Pig”, entre outras.

No sábado, 27, às 17h, será exibida a ópera “João e Maria”, encerrando uma semana especial dedicada ao público infantil. Já a partir de 31 de dezembro, o “Quintal da Cultura” apresentará episódios inéditos revisitando momentos especiais do ano, e no dia 3 de janeiro, a animação “Fabulosos João e Maria” será exibida na Faixa Matinê.

A programação de fim de ano prioriza o conteúdo familiar, com eventos ao vivo e uma valorização das produções nacionais e infantis, oferecendo opções diversificadas de entretenimento e reflexão durante esse período simbólico do calendário.