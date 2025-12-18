Caldeirão com Mion leva Natal ao Lago Negro

No último sábado, dia 20, o programa apresentado por Marcos Mion trouxe o clima de Natal para o Lago Negro, em Gramado, durante a celebração do Natal Luz. O cenário icônico foi escolhido para criar uma atmosfera festiva, recebendo uma plateia animada e convidados especiais que compartilharam lembranças e tradições ligadas a esta época do ano.

Durante o programa, Mion teve bate-papos descontraídos com as duplas Barbara Reis e Monique Alfradique, além de Robson Nunes e Micheli Machado. As conversas foram repletas de histórias que refletem momentos especiais de suas vidas e a importância das tradições familiares no Natal. O humor ficou por conta de Welder Rodrigues, que, como sempre, animou a audiência com uma versão divertida do Papai Noel, chamada Papai Nowelder.

A parte musical do especial elevou ainda mais o clima natalino. A Família Lima e a dupla Guilherme & Benuto se apresentaram no palco, proporcionando momentos emocionantes. O Coral Livre, que venceu o quadro “Caldeirão de Vozes”, também foi uma atração memorável, oferecendo um repertório que encantou o público. Uma das participações mais emocionantes foi a do Padre Marcelo Rossi, que celebrou 30 anos de dedicação ao sacerdócio, recebendo muitos aplausos e reconhecimento dos presentes.

Mantendo a tradição familiar, Romeo Mion, filho de Marcos Mion, apresentou a coreografia de Natal que sempre é aguardada pelos telespectadores. O programa também fez homenagens a grandes nomes da música, como Roberto Carlos, que foi representado por sósias, e Mariah Carey, que teve uma divertida versão criada por Mion em um clipe gravado em Gramado.

A produção do programa é realizada pelos Estúdios Globo, sob a direção artística de Geninho Simonetti e a produção de Tatynne Lauria e Matheus Pereira. A direção de gênero é de Monica Almeida. Com este evento, o espetáculo natalino de Gramado se destacou, proporcionando um momento especial de confraternização e celebração para todos os presentes.