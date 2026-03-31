Comédia SBT traz bastidores e gincanas neste sábado

A partir do dia 4 de abril, o SBT irá lançar um novo programa de humor chamado “Comédia SBT”. A estreia está marcada para 21h30 e faz parte da estratégia da emissora de fortalecer a programação dedicada ao gênero aos sábados à noite. A iniciativa se destaca por apresentar um formato mais leve e descontraído, com foco em improvisações e interação com o público.

A apresentação do programa ficará a cargo de Victor Sarro, Rodrigo Capella e Xaropinho. Juntos, eles trarão uma série de quadros inéditos, desafios e participações especiais, todos gravados em diversos locais do complexo do SBT. A proposta é criar um ambiente que lembre uma “comédia pirata”, misturando estúdio e bastidores para dar um ar mais autêntico e divertido.

Segundo Victor Sarro, o espaço de criação proposto pelo SBT permitirá que a equipe faça uma comédia que priorize a cumplicidade, evitando o constrangimento. Rodrigo Capella também destacou que o programa busca proporcionar ao público um espaço onde todos possam rir de maneira espontânea e sem medo.

Na apresentação oficial do programa, realizada em São Paulo, jornalistas e influenciadores participaram de um evento que foi transmitido ao vivo. A abertura do encontro, em formato de stand-up, deu o tom descontraído e colaborativo que o programa pretende transmitir.

Muka Troccoli, diretor da atração, ressaltou a importância da parceria de longa data entre Sarro e Capella, afirmando que essa amizade de mais de 20 anos traz naturalidade e leveza para o programa. Essa sintonia é vista como um diferencial importante, essencial para um formato que depende de reações rápidas e interações dinâmicas.

Mauro Lissoni, diretor artístico do SBT, também comentou sobre a proposta. Ele acredita que “Comédia SBT” representa uma renovação na grade da emissora, mantendo sua identidade popular enquanto moderniza seu conteúdo. O programa busca conectar-se com os hábitos do público atual, trazendo autenticidade e criatividade.

As gravações ocorreram em diversas áreas do SBT, com quadros que incluem câmeras escondidas, gincanas inusitadas e interações divertidas, ampliando o tom leve e bem-humorado que a emissora deseja. Eduardo Mascarenhas, que interpreta Xaropinho, expressou sua felicidade em fazer parte desse momento e elogiou seus colegas apresentadores.

Com esse novo investimento em um programa irreverente e improvisado, o SBT espera que “Comédia SBT” não seja apenas uma estreia, mas um passo significativo na revitalização do humor em sua grade de programação.

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