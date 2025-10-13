Nova descoberta altera visão sobre templo de Karnak no Egito

Um estudo recente publicado na revista Antiquity trouxe à tona informações surpreendentes sobre o famoso Templo de Karnak, no Egito. Ao desafiar o que pensávamos saber sobre sua história, essa pesquisa propõe uma nova cronologia e indica que a escolha do local pode estar ligada a motivos mitológicos.

Liderada pelo Dr. Angus Graham, da Universidade de Uppsala, na Suécia, a equipe contou com a colaboração de cientistas da Universidade de Southampton, no Reino Unido. Juntos, analisaram 61 amostras de sedimentos e milhares de fragmentos de cerâmica para entender como era a paisagem à volta do templo ao longo de quase três mil anos.

Considerado Patrimônio Mundial da UNESCO, o Templo de Karnak está a cerca de 500 metros a leste do Rio Nilo, próximo à cidade de Luxor, que era a antiga capital religiosa do Egito. Hoje, recebe milhões de visitantes todos os anos, mas suas raízes históricas são ainda mais fascinantes.

Esse estudo é o mais abrangente já realizado na área, oferecendo uma visão nova sobre a razão pela qual o Templo de Karnak se tornou um dos centros sagrados mais importantes do Egito.

Ocupação mais recente do que se imaginava

Os resultados revelam que a ocupação permanente só ocorreu após 2520 a.C., um marco que traz uma margem de erro de 420 anos. Isso se deu provavelmente durante o Império Antigo, entre 2591 e 2152 a.C. Antes disso, o local enfrentava inundações periódicas do Rio Nilo, o que dificultava qualquer tipo de habitação contínua.

Essa nova data contradiz teorias antigas que falavam de uma ocupação mais remota, ou até mesmo de um uso limitado a partir do Primeiro Período Intermediário, entre 2152 e 1980 a.C. Ao analisar os sedimentos e fragmentos cerâmicos, a equipe conseguiu traçar a transformação do local ao longo dos milênios. Os restos cerâmicos mais antigos datados são do período entre 2305 e 1980 a.C., reforçando a datação do estudo.

Os pesquisadores também descobriram que o solo em que Karnak foi construído se formou lentamente à medida que os canais do Nilo foram mudando de posição, criando uma ilha de terreno elevado necessária para a ocupação inicial e a construção do templo.

Formação da paisagem e expansão do complexo

Com o passar do tempo, os canais fluviais ao redor do templo se afastaram, permitindo a expansão da área disponível. Esse processo natural foi essencial para que o complexo do templo crescesse, tornando-se o imenso conjunto arquitetônico que conhecemos hoje.

O Templo de Karnak, que ocupa cerca de 200 hectares, é composto por diversas estruturas, como templos e pilonos monumentais, erguidos e ampliados por diferentes faraós ao longo da história. Seu auge ocorreu durante o Novo Império, entre 1550 e 1070 a.C., quando se tornou o centro religioso, político e administrativo do Egito.

Essa pesquisa mostra como a interação com o Rio Nilo e os povos da região foram essenciais para o desenvolvimento de Karnak. As mudanças na paisagem não apenas possibilitaram a ocupação, mas também influenciaram a forma como o templo se expandiu ao longo do tempo.

Ligação surpreendente com a mitologia egípcia

Uma descoberta notável foi a possível conexão entre a escolha do local e elementos da mitologia egípcia. Textos antigos mencionavam que o “Deus Criador” apareceu como um terreno elevado emergindo das águas primordiais, conhecido como “monte primordial”.

A pesquisa sugere que a localização de Karnak foi selecionada para refletir esse mito da criação. Os arqueólogos indicam que a única área elevada, cercada por água na região de Tebas, era a ilha onde o templo foi erguido.

Essa semelhança com os mitos não parece ser casual. Acredita-se que as elites de Tebas escolheram o local com a intenção de estabelecer a habitação de uma nova manifestação do “Deus Criador”, especificamente Amon-Rá, a divindade suprema do Antigo Egito.

A geografia do local, com sua ilha cercada por canais do Nilo, se alinha ao cenário mitológico da formação do universo segundo a cosmogonia egípcia, adicionando um valor simbólico e religioso incrível ao templo.

Novas perspectivas sobre Karnak

Esse estudo representa um avanço significativo na arqueologia egípcia, trazendo respostas a questões que estavam sendo debatidas há décadas. A análise integrada de dados geológicos com evidências arqueológicas possibilitou uma reconstrução precisa da evolução do ambiente ao redor do templo.

Essas descobertas não só reescrevem a história de Karnak, mas mostram como aspectos naturais, culturais e religiosos se entrelaçaram para criar um dos monumentos mais impressionantes da antiguidade. Para os milhões de turistas que visitam o local, essas novas informações enriquecem ainda mais a experiência, revelando que os mistérios do Antigo Egito ainda guardam segredos fascinantes prontos para serem descobertos.