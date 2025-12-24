Christiane Torloni pode entrar no elenco do ‘BBB 26’

O reality show “Big Brother Brasil 26” (BBB 26) está gerando expectativa com rumores sobre a participação da atriz Christiane Torloni. A veterana da TV Globo, que tem uma longa carreira marcada por papéis em novelas como ‘Fina Estampa’, ‘Mulheres Apaixonadas’, ‘A Viagem’ e ‘A Gata Comeu’, pode ser uma das participantes desta edição, que promete ser “explosiva”.

A informação sobre a possível presença de Torloni foi divulgada por perfis que costumam antecipar novidades do mundo dos realities. A Globo já confirmou que o BBB 26 começará no dia 9 de janeiro, três dias antes do que havia sido anunciado inicialmente. Esta edição contará com formatos novos, incluindo a introdução de um terceiro grupo composto por ex-participantes do programa. A divisão tradicional entre os grupos “Camarote” e “Pipoca” será mantida.

Uma das novidades desta edição é a participação do público na seleção dos novos participantes do grupo “Pipoca”. Serão cinco “Casas de Vidro” instaladas em várias regiões do Brasil. Nelas, quatro candidatos vão competir por duas vagas: um homem e uma mulher, que serão escolhidos pelo público por meio de votação. O dia a dia desses candidatos será transmitido em tempo real no especial “Seleção BBB”, que ocorrerá entre 9 e 11 de janeiro, mostrando seus momentos de confinamento e as dinâmicas do jogo.

A Globo ainda não confirmou quando vai divulgar oficialmente os nomes do elenco. Também não foi esclarecido se o tradicional evento conhecido como Big Day, onde os participantes são apresentados, será mantido no novo calendário.

Christiane Torloni se destaca neste momento em que a sua trajetória na emissora está sendo revitalizada. Nascida em São Paulo, a atriz começou sua carreira nos anos 1970 e se tornou uma referência na televisão brasileira. Recentemente, em 2025, a Globo reprisou ‘A Viagem’, uma novela que não só fez parte da história da emissora, mas também marcou o retorno de Torloni à TV após um período difícil em sua vida pessoal.

Nesta nova edição do BBB, o apresentador será Tadeu Schmidt, e a direção estará a cargo de Angélica Campos e Mario Marcondes, com Mariana Mónaco na produção. A direção de gênero fica sob a responsabilidade de Rodrigo Dourado e dos Estúdios Globo, que estão apostando em inovações e maior interação com o público como diferenciais desta temporada.