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Números consolidados de 9 de abril de 2026.

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Jornal da Globo. Foto: Reprodução
confira os números consolidados de 09/04/2026

Na última quinta-feira, 9 de abril de 2026, a audiência de várias atrações de televisão foi analisada, revelando um cenário desafiador para algumas das principais emissoras.

O “Jornal da Globo” viveu um dia negativo, registrando a pior média de audiência do ano. O desempenho foi impactado pela estreia da última temporada de “The Good Doctor”, que não atraiu o público esperado.

No humor, “A Praça é Nossa” foi exibido em um novo horário, mas a mudança ainda não resultou em incremento na audiência, mostrando que a estratégia não está dando os resultados desejados até o momento.

O programa matinal “Hoje em Dia” também não teve um bom desempenho, ficando em um empate técnico com o “Primeiro Impacto”. Isso indica uma perda de público em relação aos dias anteriores.

Outra emissora, a Band, enfrento dificuldades com a novela “Dona Beja”, que trouxe uma audiência bem inferior às atrações da RedeTV!. especificamente, a média de audiência da Band ficou em apenas metade do que a RedeTV! conseguiu.

Nas audiências consolidadas do dia, alguns destaques foram:

– “Hora Um” com 3,8 pontos.
– “Bom Dia Brasil” e “Bom Dia SP”, ambos com 8,2 pontos.
– “Encontro com Patrícia Poeta” alcançou 6,9 pontos.
– “Jornal Hoje” teve 10,4 pontos e “SP1” chegou a 10,0 pontos.
– “BBB 26”, com 17,3 pontos, e “Três Graças”, que bateu 23,9 pontos, foram os pontos altos da noite.

Por outro lado, “The Good Doctor” fez apenas 9,2 pontos, enquanto “Jornal da Globo” fechou o dia com 6,0 pontos, evidenciando a queda em popularidade.

No cenário das outras emissoras, o “Balanço Geral” apresentou médias que variaram de 1,6 a 7,2 pontos, e o “SBT Brasil” registrou 3,3 pontos. A programação da Band, como “Jornal da Band” e “Brasil Urgente”, teve médias em torno de 2,2 a 3,1 pontos.

Esses números estão relacionados à quantidade de domicílios sintonizados na Grande São Paulo, onde um ponto de audiência equivale a 78.781 casas. Esses dados são importantes para o mercado publicitário, que analisa esses índices para decidir sobre investimentos em publicidade e programação.

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