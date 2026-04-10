Cinco chás que podem aliviar cólicas menstruais

Desde os tempos antigos, os chás de ervas vêm sendo usados como alternativas para diversas questões de saúde. A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece essa prática como um complemento válido no cuidado com a saúde desde 1979. E o que isso tem a ver com o universo feminino? Bom, só quem já passou por um ciclo menstrual sabe como algumas situações podem ser complicadas, e é aí que os chás entram como verdadeiros aliados.

Um estudo do Instituto Tecnológico de Monterrey, no México, em parceria com a OMS, avaliou mais de 180 ervas. O resultado? Ingredientes como camomila, canela e gengibre se mostraram eficazes para aliviar cólicas, sangramentos intensos e até náuseas. Nada como um chazinho quentinho para dar aquela ajudinha, não é mesmo?

Os chás, além de naturais, são uma opção econômica e não requerem receita médica, o que facilita bastante a vida. A Paula Molari Abdo, farmacêutica da USP, ressalta que essa escolha é preferida por muitas pessoas que buscam evitar químicos e os efeitos colaterais que vêm com eles. E não só isso: muitos chás também são ricos em propriedades benéficas, como antioxidantes e anti-inflamatórias, que podem fazer maravilhas pela saúde.

## Grandes aliados da saúde feminina

Na prática, esses chás ajudam a regular os hormônios e a reduzir inflamações, trazendo uma gama de vitaminas e minerais que são essenciais. Vamos conhecer alguns que podem transformar seu período menstrual em uma experiência bem mais tranquila?

### 1. Chá de camomila

Esse é um clássico! A camomila é uma das ervas mais conhecidas e queridas do mundo, usado para tudo, desde ajudar a dormir até aliviar cólicas. Segundo a Paula, ela possui substâncias que agem como anti-inflamatórios e analgésicos, tornando-se uma ótima aliada contra a ansiedade e o fluxo menstrual intenso.

### 2. Chá de gengibre

Se você ainda não experimentou, está perdendo uma grande ferramenta na sua caixa de remédios naturais! O gengibre é incrível para aliviar dores e tem um efeito anti-inflamatório poderoso. Além disso, ele ajuda a combater o estresse oxidativo, que muitas vezes complica a saúde reprodutiva.

### 3. Chá de canela

A canela não só deixa tudo mais gostoso, como também é uma ajudante nos dias mais complicados do mês. Pesquisas mostram que o consumo regular do chá de canela pode diminuir dores menstruais e até regular o fluxo. E para as mulheres que enfrentam a síndrome do ovário policístico, ela pode ser uma alternativa interessante.

### 4. Chá de vitex

Conhecido como a “árvore da castidade”, o vitex tem propriedades que ajudam a regular os hormônios, especialmente a prolactina. Isso pode ser um alívio muito bem-vindo durante o ciclo menstrual.

### 5. Chá de dong quai

Esse chá, tradicional da medicina chinesa, é conhecido por facilitar a circulação sanguínea. Ele é uma boa opção para mulheres em diferentes fases da vida, incluindo pós-parto e menopausa. Seu composto único oferece uma variedade de benefícios, desde aliviar dores até ajudar em desordens menstruais.

Mas lembre-se: sempre procure um profissional de saúde para entender qual opção é a melhor para você. Agora que você conhece essas opções, que tal preparar uma xícara do seu chá favorito e relaxar enquanto o carro fica no modo automático?