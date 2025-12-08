Globo pode transmitir BBB 26 no YouTube em edições especiais

A Globo está considerando a possibilidade de transmitir trechos do Big Brother Brasil 26 no YouTube. Essa iniciativa visa aumentar o alcance do reality show em diferentes plataformas. De acordo com informações, a ideia é transmitir, em alguns momentos estratégicos, como a formação de Paredões e eliminações, ao mesmo tempo que é exibido na TV aberta. A nova temporada do programa está programada para estrear no dia 12 de janeiro de 2026.

Em 2023, a emissora já testou transmissões ao vivo no YouTube durante as finais de programas como Chef de Alto Nível e Estrela da Casa, e os resultados foram positivos em termos de audiência digital. No entanto, a decisão de usar a plataforma para o BBB 26 ainda não foi confirmada oficialmente. A emissora está avaliando aspectos como retorno comercial, segurança técnica e o possível impacto sobre a audiência tradicional.

Esta edição do Big Brother apresentará algumas novidades significativas. Uma delas será a criação de “Casas de Vidro” simultâneas em cinco regiões do Brasil, onde o público poderá escolher novos participantes para a casa principal. Além disso, a nova temporada contará com um terceiro grupo de participantes: veteranos de edições anteriores que terão uma nova chance ao lado dos anônimos e dos integrantes do Camarote.

Uma das inovações mais interessantes será a possibilidade de o público substituir um jogador que já está na casa. Se um participante não estiver agradando, o público poderá retirá-lo e colocar um novo no lugar. Isso trará mais instabilidade e interatividade ao jogo, permitindo que a audiência influencie a narrativa do reality.

Outra novidade será a utilização dos Big Fones. Pela primeira vez, haverá três aparelhos ativos e o público poderá decidir qual deles tocará e qual mensagem será enviada. Essa mudança promete aumentar a imprevisibilidade das ações no jogo e pode alterar diretamente as estratégias dos participantes.

O BBB 26 será apresentado por Tadeu Schmidt e produzido pelos Estúdios Globo. A direção geral ficará a cargo de Angélica Campos e Mario Marcondes, com Mariana Mónaco na produção e Rodrigo Dourado na direção de gênero.