Números consolidados de 4 de agosto de 2025

Na última segunda-feira, 4 de agosto de 2025, o telejornal local da Globo, SP2, obteve uma audiência surpreendente, superando tanto o Jornal Nacional quanto a novela Vale Tudo. Esta performance se deu, em parte, pelo forte desempenho da novela Êta Mundo Melhor!, que alcançou um novo recorde de audiência.

O programa Hoje em Dia, da Record, também se destacou ao conseguir uma vantagem em relação ao Primeiro Impacto, concorrente do SBT, consolidando sua posição na vice-liderança do horário. Por outro lado, a nova fase do programa Aqui Agora, também do SBT, não conseguiu cativar o público como esperado, e a emissora permanece em uma disputada luta pelo terceiro lugar, acompanhando o Brasil Urgente, da Band.

Aqui estão os números detalhados das audiências de diversos programas:

Hora Um : 4,1 pontos

: 4,1 pontos Bom Dia SP : 8,3 pontos

: 8,3 pontos Bom Dia Brasil : 9,4 pontos

: 9,4 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 6,7 pontos

: 6,7 pontos Mais Você : 7,1 pontos

: 7,1 pontos SP1 : 9,9 pontos

: 9,9 pontos Globo Esporte : 10,3 pontos

: 10,3 pontos Jornal Hoje : 11,7 pontos

: 11,7 pontos Edição Especial: História de Amor : 13,3 pontos

: 13,3 pontos Sessão da Tarde (filme Paternidade): 12,3 pontos

(filme Paternidade): 12,3 pontos SPTV : 16,0 pontos

: 16,0 pontos Vale a Pena Ver de Novo (A Viagem): 18,7 pontos

(A Viagem): 18,7 pontos Êta Mundo Melhor! : 22,3 pontos

: 22,3 pontos SP2 : 23,8 pontos

: 23,8 pontos Dona de Mim : 23,1 pontos

: 23,1 pontos Jornal Nacional : 24,2 pontos

: 24,2 pontos Vale Tudo : 23,7 pontos

: 23,7 pontos Tela Quente (Raul Seixas – Eu Sou): 12,8 pontos

(Raul Seixas – Eu Sou): 12,8 pontos Jornal da Globo : 7,8 pontos

: 7,8 pontos Conversa com Bial : 5,1 pontos

: 5,1 pontos Dona de Mim (reapresentação): 4,3 pontos

(reapresentação): 4,3 pontos Comédia na Madruga (Vai Que Cola): 3,2 pontos

A audiência das emissoras concorrentes foi a seguinte:

Record:

Balanço Geral Manhã : 1,2 pontos

: 1,2 pontos Balanço Geral Manhã SP : 2,6 pontos

: 2,6 pontos Fala Brasil : 3,6 pontos

: 3,6 pontos Hoje em Dia : 4,0 pontos

: 4,0 pontos Balanço Geral SP : 5,2 pontos

: 5,2 pontos Cidade Alerta : 4,7 pontos

: 4,7 pontos Jornal da Record: 7,4 pontos

SBT:

SBT Manhã : 2,9 pontos

: 2,9 pontos Bom Dia Esperança : 2,8 pontos

: 2,8 pontos Primeiro Impacto : 2,6 pontos

: 2,6 pontos Aqui Agora : 2,9 pontos

: 2,9 pontos SBT Brasil: 4,2 pontos

Band:

Brasil Urgente : 2,4 pontos

: 2,4 pontos Jornal da Band: 3,3 pontos

RedeTV e Gazeta registraram audiências menores, com a maioria dos programas abaixo de 1 ponto.

Os dados de audiência são importantes, pois um ponto equivale a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, refletindo o panorama da televisão na capital paulista e servindo como base para o mercado publicitário.