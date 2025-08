Limite alto no Nubank: como conseguir ainda hoje

Com mais de 118 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia, o Nubank se tornou a maior fintech da América Latina, especialmente graças à sua atuação no mercado de cartões de crédito. Um dos grandes chamarizes da empresa é a isenção de anuidade, que tem atraído muitos usuários.

Mas como você deve saber, a liberação de crédito não é simplesmente uma questão de querer. O Nubank faz uma análise cuidadosa dos dados financeiros, considerando fatores como renda, comportamento e histórico financeiro dos clientes. Isso pode limitar o valor do crédito que você pode obter.

Se você está precisando de um aumento rápido no seu limite, pode usar a função chamada “Construa seu limite”. Essa opção permite que você reserve um valor da sua conta como garantia, que se transforma no limite de crédito. Assim, fica mais fácil fazer compras maiores sem preocupações.

O valor que você reservar ficará bloqueado enquanto estiver usando como limite. Mas não se preocupe, assim que a fatura é paga, ele volta a estar disponível para você. E se precisar, pode até resgatar o valor. Para ativar essa função, é bem simples:

Abra o aplicativo do Nubank e vá até a área de cartão de crédito. Selecione “Meus Limites” e clique em “Nu Limite Garantido”. Transfira o valor que deseja, confira as informações e digite sua senha para confirmar a operação.

Outras formas de aumentar o limite de crédito da Nubank

Além de usar a função "Construa seu limite", fortalecer seu relacionamento com o Nubank pode ser uma boa estratégia para aumentar seu limite. Algumas dicas práticas incluem:

Pague as faturas em dia : Evite atrasos e pagamentos parciais. Isso mostra que você é um cliente responsável.

: Evite atrasos e pagamentos parciais. Isso mostra que você é um cliente responsável. Antecipe pagamentos : Se puder, faça pagamentos antes do vencimento para demonstrar sua capacidade financeira.

: Se puder, faça pagamentos antes do vencimento para demonstrar sua capacidade financeira. Use o cartão com frequência : Aproveite seu limite atual, mas sem exageros.

: Aproveite seu limite atual, mas sem exageros. Atualize seus dados: Mantenha as informações de renda sempre atualizadas, incluindo todas as fontes de receita.

O Nubank faz análises periódicas e leva em conta seu comportamento e as informações de empresas de proteção ao crédito, como a Serasa. Por isso, é bom evitar dívidas com outras instituições que possam impactar sua pontuação. Dessa forma, suas chances de aprovação e aumento de limite só tendem a aumentar.