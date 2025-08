Venda de ingressos para turnê no Brasil: data de abertura

O grupo pop Now United retorna ao Brasil com sua turnê chamada "Now or Never Tour". Após um período sem atividades, o grupo promete uma série de apresentações em várias cidades, trazendo tanto os sucessos conhecidos quanto novidades de sua nova fase. As cidades que receberão os shows incluem Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife, entre os dias 11 e 25 de novembro de 2025.

As vendas dos ingressos começarão em etapas. A pré-venda será exclusiva para membros Ouro do Clube Shows, iniciando no dia 4 de agosto de 2025, ao meio-dia. A venda geral será aberta a todos no dia seguinte, 5 de agosto de 2025, também ao meio-dia.

O Now United, formado em 2018, é conhecido por reunir artistas de diferentes países, o que contribui para o seu sucesso global. Com mais de 174 milhões de seguidores nas redes sociais e bilhões de visualizações no YouTube, o grupo já se apresentou em mais de 20 países, incluindo grandes palcos como o Allianz Parque em São Paulo e a Arena O2 em Londres.

A turnê contará com 14 integrantes, incluindo membros da formação original, como Sabina, Krystian, Hina, Sina, Shivani, Sofya e Bailey. Novos artistas que se juntaram ao grupo em turnês anteriores também estarão presentes, como Nour do Líbano, Savannah da Austrália e Desirée do Brasil. Outros novos membros representando Hong Kong, China e Portugal ainda serão anunciados.

A "Now or Never Tour" promete oferecer um espetáculo que destaca a diversidade e a união por meio da música e da dança, com uma nova lista de músicas, coreografias vibrantes e uma produção visual impressionante.

Datas e locais da "Now or Never Tour – Now United":

Porto Alegre:

Data: 11 de novembro (terça-feira)

Local: Auditório Araújo Viana

Endereço: Parque Farroupilha, 685 – Farroupilha, Porto Alegre – RS, 90010-150

Horário: 20h30

Vendas: www.sympla.com.br

Curitiba:

Data: 12 de novembro (quarta-feira)

Local: Teatro Positivo

Endereço: R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido, Curitiba – PR, 81280-330

Horário: 20h30

Vendas: www.diskingressos.com.br

São Paulo:

Data: 15 de novembro (sábado)

Local: Vibra São Paulo

Endereço: Avenida das Nações Unidas, 17955 – Santo Amaro, São Paulo – SP

Horário: 20h30

Vendas: www.ticket360.com.br

Rio de Janeiro:

Data: 19 de novembro (quarta-feira)

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo, Rio de Janeiro – RJ, 20021-150

Horário: 20h30

Vendas: www.ticket360.com.br

Belo Horizonte:

Data: 20 de novembro (quinta-feira)

Local: BeFly Hall

Endereço: Av. Nossa Sra. do Carmo, 230 – Savassi, Belo Horizonte – MG, 30330-000

Horário: 20h30

Vendas: www.ticket360.com.br

Recife:

Data: 25 de novembro (terça-feira)

Local: Classic Hall

Endereço: Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N – Salgadinho, Olinda – PE, 53110-710

Horário: 20h30

Vendas: www.ticket360.com.br

Os fãs do Now United podem esperar um evento recheado de emoções e celebrações.