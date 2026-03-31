Números consolidados de 30 de março de 2026
Na última segunda-feira, 30 de março de 2026, a audiência da TV mostra uma movimentação interessante entre os programas. A reprise da novela “Avenida Brasil” pelo “Vale a Pena Ver de Novo” alcançou 15,7 pontos, reafirmando sua popularidade junto ao público.
A novela “Três Graças” também teve um desempenho notável, repetindo seus melhores números, enquanto “Coração Acelerado” começou a semana com um leve aumento nas audiências, após um período de queda no fim de semana.
No SBT, o jornalístico “Se Liga, Brasil” conquistou a vice-liderança ao superar o “Balanço Geral”, o que demonstra uma disputa acirrada pela audiência. Por sua vez, o “Jornal da Band” continua a se destacar na terceira posição, mantendo uma margem confortável à frente do “SBT Brasil”.
Abaixo estão os números consolidados da audiência para segunda-feira, 30 de março de 2026:
Globo
- Hora 1: 4,5
- Bom Dia SP: 8,0
- Bom Dia Brasil: 8,5
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,9
- Mais Você: 7,7
- SP1: 10,2
- Globo Esporte: 10,4
- Jornal Hoje: 10,6
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,2
- Sessão da Tarde: Shrek para Sempre: 9,8
- SPTV: 11,4
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 14,1
- Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 15,7
- A Nobreza do Amor: 17,9
- SP2: 20,7
- Coração Acelerado: 21,2
- Jornal Nacional: 25,1
- Três Graças: 25,8
- Big Brother Brasil 26: 18,4
- Tela Quente: Cine BBB – Sonho de Arrocha: 10,6
- Jornal da Globo: 7,0
- Rede BBB: 5,8
- Novelas da Madrugada: 4,8
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,7
Record
- Balanço Geral Manhã: 1,5
- Balanço Geral Manhã SP: 2,5
- Fala Brasil: 2,8
- Hoje em Dia: 3,1
- Balanço Geral SP: 4,9
- Igreja Universal: 6,4
- Balanço Geral SP: 6,3
- A Escrava Isaura: 5,4
- Cidade Alerta: 4,9
- Cidade Alerta SP: 8,0
- Jornal da Record: 7,1
- Coração de Mãe: 5,8
- Reis: A Consequência: 4,1
- Chamas do Destino: 3,9
- Chicago Med: 2,1
- Jornal da Record 24h: 0,9
- Entrelinhas: 0,5
- The Love School: 0,3
SBT
- Se Liga, Brasil: 1,8
- Se Liga, Brasil SP: 2,6
- Primeiro Impacto: 2,3
- Alô Você: 2,6
- Meu Coração é Teu: 2,1
- Fofocalizando: 2,5
- Coração Indomável: 3,0
- Aqui Agora: 2,6
- SBT Brasil: 2,7
- Presente de Amor: 2,3
- Programa do Ratinho: 3,5
- Galvão FC: 2,5
- The Noite: 2,1
- Operação Mesquita: 1,6
- Notícias Impressionantes: 1,1
- SBT Notícias: 1,3
Band
- AgroBand: 0,1
- Profeta Vinicius Iracet: 0,0
- Bora Brasil SP: 0,1
- Bora Brasil: 0,5
- Jogo Aberto: 1,4
- Jogo Aberto SP: 2,5
- Os Donos da Bola: 2,1
- Melhor da Tarde: 1,2
- Brasil Urgente: 2,4
- Brasil Urgente SP: 3,3
- Jornal da Band: 3,7
- Guerra das Rosas: 1,3
- Show da Fé: 0,2
- Apito Final: 0,8
- Jornal da Noite: 0,8
- Esporte Total: 0,8
RedeTV!
- A Hora do Zap: 0,1
- Fica com a Gente: 0,1
- Bola na Rede: 0,0
- A Tarde é Sua: 1,3
- Brasil do Povo: 0,2
- RedeTV! News: 0,2
- Show da Fé: 0,2
- Rapidinhas da Fama: 0,5
- TV Fama: 0,6
- Sensacional: 0,8
- Leitura Dinâmica: 0,4
- Madrugada Animada: 0,3
Esses dados são baseados na medição da audiência na região metropolitana de São Paulo. Em 2026, cada ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados. Esses números são particularmente relevantes para o mercado publicitário, pois ajudam a entender quais programas atraem mais espectadores.