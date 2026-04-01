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Dulce María estrela ‘Penso em Ti’, nova série do Globoplay Novelas

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Dulce María lidera 'Penso em Ti', nova aposta mexicana do Globoplay Novelas

A grade do Globoplay Novelas vai passar por uma mudança significativa no dia 6 de abril, quando a novela mexicana ‘Penso em Ti’ será lançada. Essa nova produção assumirá o espaço deixado pela novela ‘Hercai’.

‘Penso em Ti’ explora a vida na indústria fonográfica e entrelaça temas como sonhos profissionais, frustrações pessoais e romances. A protagonista da história, Emilia, interpretada por Dulce María, é uma jovem determinada a se tornar cantora e compositora. No entanto, ela enfrenta a oposição da mãe, Daniela, vivida por Yolanda Ventura, que tem traumas relacionados à música e quer proteger a filha de uma possível desilusão.

A trama ganha força quando Emilia tem a oportunidade de cantar com Ángel, um artista famoso vivido por David Zepeda, que está enfrentando um momento difícil em sua carreira e sua vida pessoal. Esse encontro não só muda o rumo da carreira de Emilia, mas também oferece a Ángel uma chance de revitalizar sua trajetória e reabrir seu coração ao amor.

Com um total de 75 episódios, a novela é produzida por Carlos Bardasano, conhecido por seu trabalho em outras produções de sucesso. Durante sua exibição no México, ‘Penso em Ti’ foi um grande sucesso, conquistando a liderança de audiência, o que gera expectativas positivas para sua recepção no Brasil.

A abertura da novela é um destaque à parte, com Dulce María e David Zepeda cantando juntos. Essa escolha aproxima a música da narrativa principal e estabelece o tom melodramático e musical que permeia toda a história.

Além de ser exibida no Globoplay Novelas, a novela já está disponível na íntegra no serviço de streaming Globoplay. Essa disponibilização permite que os espectadores assistam aos episódios sob demanda, combinando a programação linear com a flexibilidade do consumo online.

Com a chegada de ‘Penso em Ti’ para substituir ‘Hercai’, o Globoplay busca renovar sua grade com uma história que tem um forte apelo romântico e musical, esperando atrair e manter a atenção do público.

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