Números consolidados de 3 de março de 2026 são divulgados

Na cidade de São Paulo, o programa “Três Graças” alcançou um novo recorde de audiência, registrando picos de 27 pontos. Este índice confirma o sucesso da atração e sua crescente popularidade entre os telespectadores.

Outro destaque foi o programa “A Tarde é Sua”, que teve seu melhor desempenho no ano, conseguindo manter a liderança sobre o SBT por quase dez minutos seguidos. Este resultado demonstra uma boa aceitação do público em relação ao formato e conteúdo do programa.

Por outro lado, o “Primeiro Impacto”, que é um dos programas do SBT, não conseguiu manter a pressão sobre a vice-liderança das atrações da Record. Esse desempenho indica uma perda de força da atração, que deve passar por mudanças em sua programação para tentar recuperar a audiência.

Além disso, o “Jornal da Band” teve uma performance notável, marcando quase o dobro da média de audiência do programa “Presente de Amor”, da emissora concorrente. Essa diferença de números destaca a relevância e a preferência do público pelo noticiário da Band.

Para entender melhor o panorama das audiências, confira os dados consolidados do dia 3 de março de 2026:

– Hora Um: 3,8

– Bom Dia SP: 8,5

– Bom Dia Brasil: 9,3

– Encontro com Patrícia Poeta: 7,1

– Mais Você: 7,4

– SP1: 9,8

– Globo Esporte: 9,8

– Jornal Hoje: 10,1

– Edição Especial: Terra Nostra: 10,8

– Sessão da Tarde: Luta pela Fé – A História do Padre Stu: 8,0

– SPTV: 9,9

– Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 13,9

– Êta Mundo Melhor!: 19,2

– SP2: 20,8

– Coração Acelerado: 19,5

– Jornal Nacional: 23,5

– Três Graças: 26,0

– BBB 26: 18,0

– Lady Night: 8,7

– Jornal da Globo: 5,9

– Rede BBB: 5,3

– Coração Acelerado (reapresentação): 3,8

– Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,1

Na Record, as audiências foram:

– Balanço Geral Manhã: 2,1

– Balanço Geral Manhã II: 2,7

– Balanço Geral Manhã SP: 3,0

– Fala Brasil: 2,9

– Hoje em Dia: 3,3

– Balanço Geral SP: 4,5

– Cidade Alerta SP: 7,3

– Jornal da Record: 7,2

No SBT, os números foram:

– Se Liga, Brasil SP: 2,0

– Primeiro Impacto: 2,0

– Presente de Amor: 2,4

– SBT Brasil: 3,0

Esses números são importantes para entender o cenário da televisão na Grande São Paulo, sendo que, em 2026, um ponto de audiência corresponde a 78.781 domicílios. As medições de audiência ajudam a direcionar estratégias de programação e publicidade para as emissoras.