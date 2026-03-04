Entretenimento

Números consolidados de 3 de março de 2026 são divulgados

Jornal da Band. Foto: Reprodução/Band
confira os números consolidados de 03/03/2026

Na cidade de São Paulo, o programa “Três Graças” alcançou um novo recorde de audiência, registrando picos de 27 pontos. Este índice confirma o sucesso da atração e sua crescente popularidade entre os telespectadores.

Outro destaque foi o programa “A Tarde é Sua”, que teve seu melhor desempenho no ano, conseguindo manter a liderança sobre o SBT por quase dez minutos seguidos. Este resultado demonstra uma boa aceitação do público em relação ao formato e conteúdo do programa.

Por outro lado, o “Primeiro Impacto”, que é um dos programas do SBT, não conseguiu manter a pressão sobre a vice-liderança das atrações da Record. Esse desempenho indica uma perda de força da atração, que deve passar por mudanças em sua programação para tentar recuperar a audiência.

Além disso, o “Jornal da Band” teve uma performance notável, marcando quase o dobro da média de audiência do programa “Presente de Amor”, da emissora concorrente. Essa diferença de números destaca a relevância e a preferência do público pelo noticiário da Band.

Para entender melhor o panorama das audiências, confira os dados consolidados do dia 3 de março de 2026:

– Hora Um: 3,8
– Bom Dia SP: 8,5
– Bom Dia Brasil: 9,3
– Encontro com Patrícia Poeta: 7,1
– Mais Você: 7,4
– SP1: 9,8
– Globo Esporte: 9,8
– Jornal Hoje: 10,1
– Edição Especial: Terra Nostra: 10,8
– Sessão da Tarde: Luta pela Fé – A História do Padre Stu: 8,0
– SPTV: 9,9
– Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 13,9
– Êta Mundo Melhor!: 19,2
– SP2: 20,8
– Coração Acelerado: 19,5
– Jornal Nacional: 23,5
– Três Graças: 26,0
– BBB 26: 18,0
– Lady Night: 8,7
– Jornal da Globo: 5,9
– Rede BBB: 5,3
– Coração Acelerado (reapresentação): 3,8
– Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,1

Na Record, as audiências foram:

– Balanço Geral Manhã: 2,1
– Balanço Geral Manhã II: 2,7
– Balanço Geral Manhã SP: 3,0
– Fala Brasil: 2,9
– Hoje em Dia: 3,3
– Balanço Geral SP: 4,5
– Cidade Alerta SP: 7,3
– Jornal da Record: 7,2

No SBT, os números foram:

– Se Liga, Brasil SP: 2,0
– Primeiro Impacto: 2,0
– Presente de Amor: 2,4
– SBT Brasil: 3,0

Esses números são importantes para entender o cenário da televisão na Grande São Paulo, sendo que, em 2026, um ponto de audiência corresponde a 78.781 domicílios. As medições de audiência ajudam a direcionar estratégias de programação e publicidade para as emissoras.

