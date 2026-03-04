HPV: tire suas dúvidas sobre o vírus agora

No dia 4 de março, a gente comemora o Dia Internacional de Conscientização sobre o HPV. É um momento bacana para lembrar como é vital se informar sobre esse vírus e a importância de se vacinar. O Papilomavírus Humano (HPV) é um pouco diferente de outras infecções sexualmente transmissíveis. Ele é passado, principalmente, pelo toque de pele na região genital, e isso pode acontecer mesmo em relações sexuais que não envolvem penetração.

Isso significa que, mesmo quem usa camisinha está em risco, já que o preservativo diminui, mas não elimina totalmente, as chances de contágio. O HPV é um grupo que conta com mais de 200 tipos de vírus, e uns 40 deles podem infectar a área genital. Fica a dica: sempre é bom se manter informado!

HPV no Brasil e os desafios da saúde pública

No Brasil, a situação com o HPV é bem séria. Pesquisa do Ministério da Saúde mostrou que cerca de 54,4% das mulheres e 41,6% dos homens que já começaram a vida sexual estão infectados. E essa questão não é exclusiva do Brasil; é um problemão global. A Organização Mundial da Saúde (OMS) traçou algumas metas até 2030: vacinar 90% das meninas contra o HPV até os 15 anos, garantir que 70% das mulheres façam exames de rastreamento aos 35 e 45 anos, além de assegurar tratamento para 90% das mulheres que apresentarem lesões pré-cancerosas ou câncer.

Desinformação sobre o HPV ainda gera inseguranças

Apesar de ser tão comum, o HPV traz muitas dúvidas e inseguranças, principalmente entre as mulheres. Muitas têm medo de que esse vírus possa afetar a fertilidade ou trazer problemas mais sérios. Além disso, há muitas perguntas sobre o exame Papanicolau, necessidade de tratamento, e o risco de passar o vírus para o parceiro. A Dra. Madalena Oliveira, uma expert na área, nos lembra que esse receio mostra que o HPV não é só um tema médico, é um assunto que envolve medo e desinformação. Por isso, informação clara é crucial!

7 perguntas e respostas sobre o vírus HPV

Abaixo, respondemos a algumas dúvidas frequentes do público feminino sobre o HPV. Vamos lá!

1. Como o HPV é transmitido?

O HPV é passado pelo contato direto da pele na região genital. Pense nas relações sexuais, sejam vaginais, anais ou orais — não precisa nem ter penetração! Até o compartilhamento de brinquedos sexuais pode ser um risco. É a IST mais comum, e a maioria das mulheres acaba tendo contato com o vírus em algum momento, especialmente no começo da vida sexual. Usar preservativo ajuda bastante, mas vale lembrar que o vírus pode estar em áreas não cobertas.

2. HPV sempre causa sintomas?

Na maioria das vezes, o HPV não apresenta sintomas visíveis. Alguns tipos de vírus são benignos e podem causar verrugas genitais, mas muitos são diabolicamente silenciosos. O vírus pode ficar latente e ser encontrado só através de exames específicos, como o Papanicolau, que muitas mulheres fazem em consultas de rotina. Quando aparecem sintomas, podem ser as famosas verrugas ou, em raras ocasiões, coceira.

3. A vacina contra HPV funciona?

Com certeza! A vacina é segura e super eficaz. Ela protege contra os tipos mais perigosos do vírus e é melhor recebê-la antes de começar a vida sexual. Mas, se você já é adulta, não tem problema: ainda pode se beneficiar da vacinação. E o melhor: no Brasil, ela é oferecida de graça pelo SUS em algumas faixas etárias.

4. Como saber se tenho HPV?

O exame Papanicolau é a principal forma de identificar se houve alguma alteração causada pelo HPV. Existe também o teste de HPV, que identifica tipos de alto risco, ou seja, mais perigosos. Tudo isso deve ser acompanhado pelo seu ginecologista.

5. HPV pode virar câncer?

Sim, o HPV pode ser um fator de risco para câncer, mas não é uma regra. Na verdade, a maioria das pessoas elimina o vírus naturalmente em até dois anos, sem grandes complicações. O que dá mais preocupação são alguns tipos, como os 16 e 18, que estão associados a alterações celulares. Quando esses tipos permanecem no corpo por muito tempo, eles podem causar lesões que, se não forem tratadas, podem evoluir para câncer.

6. HPV interfere na gravidez?

Ter HPV não impede ninguém de engravidar. Na maioria dos casos, o vírus não causa problemas durante a gestação e não afeta o bebê. A transmissão para o recém-nascido é muito rara, só acontecendo em casos específicos com lesões muito grandes durante o parto.

7. HPV tem cura?

Não existe um remédio específico que elimine o HPV. Mas a boa notícia é que o corpo, na maioria das vezes, consegue lidar com o vírus de forma natural, principalmente se o sistema imunológico estiver em dia. As verrugas e lesões podem ser tratadas, e as mudanças identificadas nos exames precisam ser acompanhadas e, se necessário, tratadas. A vacinação ainda é a melhor estratégia de prevenção. Em países que fizeram campanhas de imunização, a incidência da doença caiu significativamente, mostrando como a vacina é importante, especialmente para crianças e pré-adolescentes, antes da vida sexual começar.