Quaresma: descubra 4 proteínas vegetais que substituem a carne

Durante a Quaresma, muitos de nós optamos por dar uma pausa na carne. É uma prática cheia de significado, refletindo sobre a vida e fazendo um compromisso espiritual. Mas a pergunta que surge é: como manter a alma e a barriga contentes sem as proteínas de origem animal? A boa notícia é que, com algumas escolhas simples e acessíveis, dá pra se virar bem! Vamos explorar como.

A nutricionista Kerlin Schmitz Costacurta, que entende muito de alimentação saudável, afirma que as proteínas vegetais podem ser a chave. E o melhor: essas opções estão bem presentes na nossa cozinha brasileira!

1. Leguminosas: a força do prato brasileiro

Quem não ama um bom feijão? Feijão, lentilha, grão-de-bico e ervilha são verdadeiros aliados na busca por proteína. Eles são ricos em ferro, fibras e aminoácidos, te deixando satisfeito e cheio de energia. O famoso arroz com feijão que encontramos em tantas mesas pelo Brasil é um exemplo clássico. Essa dupla poderosa forma uma proteína quase perfeita, que se compara à encontrada na carne. E que tal variar o tipo de feijão ao longo da semana? Além de mais sabor, você garante uma variedade de nutrientes.

2. Soja e derivados: proteína completa e versátil

Vamos falar da soja? Os derivados, como o tofu e a proteína de soja texturizada, são ótimos substitutos para a carne. E a soja tem todos os aminoácidos essenciais, trazendo um valor proteico incrível. Já pensou em preparar uma proteína de soja refogada com alho, cebola e tomate? Fica uma delícia e substitui bem a carne moída. O tofu grelhado também é super prático. E o melhor, ele absorve temperos de um jeito incrível, ficando gostoso e versátil!

3. Grãos e sementes que fortalecem

Quinoa, aveia, chia, linhaça e sementes de abóbora são ótimos para complementar suas refeições. Além de ajudarem a aumentar a saciedade, elas também trazem fibras e minerais, fundamentais para o nosso bem-estar. Adicionar essas sementes à salada ou ao arroz é uma maneira fácil de melhorar o valor nutricional dos pratos e não dá trabalho nenhum.

4. Oleaginosas: pequenas porções, grande nutrição

As oleaginosas como castanha-do-pará, amendoim e nozes são práticas como um petisco e trazem muitos benefícios. Elas oferecem proteína, gorduras saudáveis e minerais que o corpo adora. Embora não substituam uma proteína principal, elas ajudam a manter a sensação de saciedade, equilibrando sua dieta durante o dia.

O segredo da proteína vegetal na Quaresma

Para a Kerlin, o que importa é que retirar a carne não significa consumir menos proteína, mas sim fazer escolhas mais conscientes. Uma alimentação rica em feijões, grãos integrais e alimentos naturais pode sustentar nosso corpo perfeitamente. E, além disso, traz benefícios para a saúde e para a nossa espiritualidade.

Ela ainda acrescenta que esse período é um convite à simplicidade. Não se trata só de renúncia, mas de redescobrir o valor dos alimentos simples e nutritivos. Cada garfada pode ser uma chance de saborear a vida!