Números consolidados de 28 de outubro de 2025

Dudu Camargo em A Fazenda 17. Foto: Reprodução/Record
confira os números consolidados de 28/10/2025

Audiência da TV: Números Consolidado de 28 de Outubro de 2025

Na terça-feira, 28 de outubro de 2025, a formação recente da Roça em "A Fazenda 17" ajudou o programa a retomar a liderança nas audiências da TV. Ele superou atrações concorrentes, como "Aberto ao Público" e "Profissão Repórter".

O "Jornal Nacional" alcançou 27 pontos, consolidando-se na primeira posição entre os programas de maior audiência na televisão aberta. Já a novela "Três Graças" não conseguiu repetir o sucesso da audiência do dia anterior.

A novela "Mãe" também se destacou, conseguindo aumentar sua média de telespectadores em seu segundo episódio, mostrando boa aceitação entre o público.

No cenário da reportagem, o programa "Brasil Urgente" se destacou ao cobrir situações de violência no Rio de Janeiro, superando diversas atrações do SBT e assegurando a terceira colocação para a Band.

Dados de Audiência do Dia

A seguir, os números de audiência mais relevantes do dia, que refletem a medição realizada na capital paulista:

  • Hora Um: 4,3
  • Bom Dia SP: 8,6
  • Bom Dia Brasil: 9,3
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,2
  • Mais Você: 6,8
  • SP1: 8,8
  • Globo Esporte: 9,5
  • Jornal Hoje: 11,0
  • Edição Especial: Terra Nostra: 10,4
  • Amistoso Feminino: Itália x Brasil: 11,5
  • Flash do Jornalismo: 12,5
  • Sessão da Tarde: Em Guerra com o Vovô: 15,7
  • SPTV: 17,4
  • Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 19,1
  • Êta Mundo Melhor!: 21,0
  • SP2: 22,3
  • Dona de Mim: 22,1
  • Jornal Nacional: 25,5
  • Três Graças: 22,5
  • Vida de Rodeio: 12,0
  • Aberto ao Público: 7,3
  • Profissão Repórter: 6,2
  • Jornal da Globo: 5,7
  • Conversa com Bial: 3,8
  • Dona de Mim (reapresentação): 3,2
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 2,9

Outros Programas e Suas Audiências

Os números continuam com outros programas:

  • Balanço Geral Manhã: 1,8
  • Fala Brasil: 3,3
  • Hoje em Dia: 3,9
  • Cidade Alerta: 4,9
  • Jornal da Record: 7,8
  • A Fazenda 17: 7,5

No SBT, os índices também foram variados, com "SBT Manhã" marcando 2,8 e o "Programa do Ratinho" alcançando 4,2.

Por fim, a Band apresentou resultados modestos com "Brasil Urgente" marcando 3,0 pontos.

Os dados são importantes referências para o mercado publicitário, pois um ponto de audiência em 2025 representa 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.

