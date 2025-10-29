Números consolidados de 28 de outubro de 2025

Audiência da TV: Números Consolidado de 28 de Outubro de 2025

Na terça-feira, 28 de outubro de 2025, a formação recente da Roça em "A Fazenda 17" ajudou o programa a retomar a liderança nas audiências da TV. Ele superou atrações concorrentes, como "Aberto ao Público" e "Profissão Repórter".

O "Jornal Nacional" alcançou 27 pontos, consolidando-se na primeira posição entre os programas de maior audiência na televisão aberta. Já a novela "Três Graças" não conseguiu repetir o sucesso da audiência do dia anterior.

A novela "Mãe" também se destacou, conseguindo aumentar sua média de telespectadores em seu segundo episódio, mostrando boa aceitação entre o público.

No cenário da reportagem, o programa "Brasil Urgente" se destacou ao cobrir situações de violência no Rio de Janeiro, superando diversas atrações do SBT e assegurando a terceira colocação para a Band.

Dados de Audiência do Dia

A seguir, os números de audiência mais relevantes do dia, que refletem a medição realizada na capital paulista:

Hora Um: 4,3

4,3 Bom Dia SP: 8,6

8,6 Bom Dia Brasil: 9,3

9,3 Encontro com Patrícia Poeta: 7,2

7,2 Mais Você: 6,8

6,8 SP1: 8,8

8,8 Globo Esporte: 9,5

9,5 Jornal Hoje: 11,0

11,0 Edição Especial: Terra Nostra: 10,4

10,4 Amistoso Feminino: Itália x Brasil: 11,5

11,5 Flash do Jornalismo: 12,5

12,5 Sessão da Tarde: Em Guerra com o Vovô: 15,7

15,7 SPTV: 17,4

17,4 Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 19,1

19,1 Êta Mundo Melhor!: 21,0

21,0 SP2: 22,3

22,3 Dona de Mim: 22,1

22,1 Jornal Nacional: 25,5

25,5 Três Graças: 22,5

22,5 Vida de Rodeio: 12,0

12,0 Aberto ao Público: 7,3

7,3 Profissão Repórter: 6,2

6,2 Jornal da Globo: 5,7

5,7 Conversa com Bial: 3,8

3,8 Dona de Mim (reapresentação): 3,2

3,2 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 2,9

Outros Programas e Suas Audiências

Os números continuam com outros programas:

Balanço Geral Manhã: 1,8

1,8 Fala Brasil: 3,3

3,3 Hoje em Dia: 3,9

3,9 Cidade Alerta: 4,9

4,9 Jornal da Record: 7,8

7,8 A Fazenda 17: 7,5

No SBT, os índices também foram variados, com "SBT Manhã" marcando 2,8 e o "Programa do Ratinho" alcançando 4,2.

Por fim, a Band apresentou resultados modestos com "Brasil Urgente" marcando 3,0 pontos.

Os dados são importantes referências para o mercado publicitário, pois um ponto de audiência em 2025 representa 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.