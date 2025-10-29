Números consolidados de 28 de outubro de 2025
Audiência da TV: Números Consolidado de 28 de Outubro de 2025
Na terça-feira, 28 de outubro de 2025, a formação recente da Roça em "A Fazenda 17" ajudou o programa a retomar a liderança nas audiências da TV. Ele superou atrações concorrentes, como "Aberto ao Público" e "Profissão Repórter".
O "Jornal Nacional" alcançou 27 pontos, consolidando-se na primeira posição entre os programas de maior audiência na televisão aberta. Já a novela "Três Graças" não conseguiu repetir o sucesso da audiência do dia anterior.
A novela "Mãe" também se destacou, conseguindo aumentar sua média de telespectadores em seu segundo episódio, mostrando boa aceitação entre o público.
No cenário da reportagem, o programa "Brasil Urgente" se destacou ao cobrir situações de violência no Rio de Janeiro, superando diversas atrações do SBT e assegurando a terceira colocação para a Band.
Dados de Audiência do Dia
A seguir, os números de audiência mais relevantes do dia, que refletem a medição realizada na capital paulista:
- Hora Um: 4,3
- Bom Dia SP: 8,6
- Bom Dia Brasil: 9,3
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,2
- Mais Você: 6,8
- SP1: 8,8
- Globo Esporte: 9,5
- Jornal Hoje: 11,0
- Edição Especial: Terra Nostra: 10,4
- Amistoso Feminino: Itália x Brasil: 11,5
- Flash do Jornalismo: 12,5
- Sessão da Tarde: Em Guerra com o Vovô: 15,7
- SPTV: 17,4
- Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 19,1
- Êta Mundo Melhor!: 21,0
- SP2: 22,3
- Dona de Mim: 22,1
- Jornal Nacional: 25,5
- Três Graças: 22,5
- Vida de Rodeio: 12,0
- Aberto ao Público: 7,3
- Profissão Repórter: 6,2
- Jornal da Globo: 5,7
- Conversa com Bial: 3,8
- Dona de Mim (reapresentação): 3,2
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 2,9
Outros Programas e Suas Audiências
Os números continuam com outros programas:
- Balanço Geral Manhã: 1,8
- Fala Brasil: 3,3
- Hoje em Dia: 3,9
- Cidade Alerta: 4,9
- Jornal da Record: 7,8
- A Fazenda 17: 7,5
No SBT, os índices também foram variados, com "SBT Manhã" marcando 2,8 e o "Programa do Ratinho" alcançando 4,2.
Por fim, a Band apresentou resultados modestos com "Brasil Urgente" marcando 3,0 pontos.
Os dados são importantes referências para o mercado publicitário, pois um ponto de audiência em 2025 representa 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.