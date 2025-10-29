Cerveja brasileira ganha prêmio pela lata mais bonita do país

A cerveja Massala Red, da Brew Go, acaba de conquistar o prêmio Lata + Bonita, uma iniciativa da Associação Brasileira da Lata de Alumínio (Abralatas). Com uma arte vibrante e cheia de criatividade, a latinha levou o primeiro lugar na categoria “Cervejaria”. Um reconhecimento especial para uma bebida que já começa a fazer barulho no mercado!

Reconhecimento nacional

Produzida em Anápolis, Goiás, a Go Brew destacou-se entre concorrentes de várias regiões. O segundo lugar ficou com a Super Kunk IPA, e o terceiro, com a Mango Sour Dream, ambas da Fumaçônica Brewery, de Curitiba. Essa foi a primeira participação da cervejaria goiana no prêmio, e o resultado só mostra o impacto positivo que isso traz para a marca.

Arte inspirada em tradição oriental

O design da embalagem é uma verdadeira obra de arte, criado pelo designer Henrique West, natural de Santos. A latinha exibe uma mão ornamentada com desenhos de henna e um fundo repleto de flores em tons vibrantes, como verde, azul e vermelho. A Go Brew explicou que reformulou o rótulo no início de 2025 para alinhar melhor a imagem do produto à sua identidade.

Mas não é só a beleza externa que chama atenção. A Massala Red é uma Red Ale que leva cardamomo, um tempero indiano que adiciona um toque aromático e um leve sabor picante. A fabricante descreve a cerveja como maltada, equilibrada e refrescante, características que conversam bem com a proposta visual da lata.

Processo de seleção

A seleção das latas para o prêmio acontece em duas etapas. Primeiro, um júri técnico escolhe as cinco melhores latas de cada categoria, analisando criatividade, estética, clareza e adequação ao produto. Depois, é a vez do público, que vota nas finalistas para decidir os vencedores.

O júri é composto por especialistas em design, artes visuais e marketing, garantindo que a avaliação seja bem técnica e sensível.

Cerveja Go Brew: orgulho goiano

Fundada em 2019, a Go Brew já produz nove tipos diferentes de cerveja, chegando a uma produção de até 25 mil litros por mês. Com mestres cervejeiros que têm mais de 20 anos de experiência, a marca utiliza ingredientes típicos da região do Cerrado para criar suas receitas.

Esse prêmio solidifica a presença da Go Brew no cenário nacional e ressalta o potencial criativo e artesanal da produção cervejeira goiana.