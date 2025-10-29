Notícias

Cerveja brasileira ganha prêmio pela lata mais bonita do país

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Cerveja, Lata de Cerveja
Imagem: Unsplash

A cerveja Massala Red, da Brew Go, acaba de conquistar o prêmio Lata + Bonita, uma iniciativa da Associação Brasileira da Lata de Alumínio (Abralatas). Com uma arte vibrante e cheia de criatividade, a latinha levou o primeiro lugar na categoria “Cervejaria”. Um reconhecimento especial para uma bebida que já começa a fazer barulho no mercado!

Reconhecimento nacional

Produzida em Anápolis, Goiás, a Go Brew destacou-se entre concorrentes de várias regiões. O segundo lugar ficou com a Super Kunk IPA, e o terceiro, com a Mango Sour Dream, ambas da Fumaçônica Brewery, de Curitiba. Essa foi a primeira participação da cervejaria goiana no prêmio, e o resultado só mostra o impacto positivo que isso traz para a marca.

Arte inspirada em tradição oriental

O design da embalagem é uma verdadeira obra de arte, criado pelo designer Henrique West, natural de Santos. A latinha exibe uma mão ornamentada com desenhos de henna e um fundo repleto de flores em tons vibrantes, como verde, azul e vermelho. A Go Brew explicou que reformulou o rótulo no início de 2025 para alinhar melhor a imagem do produto à sua identidade.

Mas não é só a beleza externa que chama atenção. A Massala Red é uma Red Ale que leva cardamomo, um tempero indiano que adiciona um toque aromático e um leve sabor picante. A fabricante descreve a cerveja como maltada, equilibrada e refrescante, características que conversam bem com a proposta visual da lata.

Processo de seleção

A seleção das latas para o prêmio acontece em duas etapas. Primeiro, um júri técnico escolhe as cinco melhores latas de cada categoria, analisando criatividade, estética, clareza e adequação ao produto. Depois, é a vez do público, que vota nas finalistas para decidir os vencedores.

O júri é composto por especialistas em design, artes visuais e marketing, garantindo que a avaliação seja bem técnica e sensível.

Cerveja Go Brew: orgulho goiano

Fundada em 2019, a Go Brew já produz nove tipos diferentes de cerveja, chegando a uma produção de até 25 mil litros por mês. Com mestres cervejeiros que têm mais de 20 anos de experiência, a marca utiliza ingredientes típicos da região do Cerrado para criar suas receitas.

Esse prêmio solidifica a presença da Go Brew no cenário nacional e ressalta o potencial criativo e artesanal da produção cervejeira goiana.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

A menor cidade de São Paulo faz 60 anos com 907 moradores, nenhuma rua com semáforo e o curioso título de ter mais eleitores que habitantes

As 5 menores cidades de São Paulo e suas curiosidades

5 horas atrás
Cerveja, Brasil, Fábrica, Cervejaria, Bohemia

Cerveja mais antiga do Brasil: de 1853 a museu histórico

6 horas atrás
fase de construção do Cristo Redentor durou nove anos e foi um imenso desafio logístico que envolveu o transporte de materiais pela Estrada de Ferro do Corcovado e a montagem de peças francesas a 700 metros de altitude, sendo concluída sem nenhuma morte de operário

A construção do Cristo Redentor: 38 metros sem mortes registradas

17 horas atrás
O 3I ATLAS intriga astrônomos do Sistema Solar. Diferente do Grande Cometa de 2025, o cometa não pode ser visto a olho nu, mas revela um fenômeno raro.

3I ATLAS: fenômeno cósmico raro pode ser visto a olho nu

20 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo