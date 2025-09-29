Números consolidados de 27 de setembro de 2025

No sábado, 27 de setembro de 2025, a Globo teve um desempenho significativo em audiência, especialmente com a transmissão do programa Spaten Fight Night, que alcançou um pico de 13 pontos. Este evento de lutas foi destaque na programação, demonstrando a capacidade da emissora em atrair a atenção do público. Antes do Spaten Fight Night, o programa Estrela da Casa também se destacou, atingindo recordes de audiência aos fins de semana.

Por outro lado, o SBT enfrentou dificuldades. A emissora acumulou resultados abaixo do esperado, com o Sábado Animado e o Cinema em Casa registrando baixas audiências. O programa Terra Nostra, que foi transmitido em uma edição especial, não conseguiu atingir dois dígitos de audiência, ficando abaixo da marca de 10 pontos.

No campo da programação rural, a Globo continuou sua tradição com a reapresentação do Globo Rural, que atraiu uma audiência de 4,6 pontos. Outros programas da emissora também apresentaram bons números: o Bom Dia Sábado alcançou 7,2 pontos, e o Pequenas Empresas Grandes Negócios registrou 7,8 pontos. O Jornal Nacional se destacou com 21,2 pontos.

Apesar da competição, o reality show A Fazenda 17 manteve-se à frente do programa Sabadou com Virgínia, conquistando 4,1 pontos na média de audiência.

A seguir, estão os números de audiência consolidados para os principais programas exibidos naquele sábado:

Globo:

Globo Rural (reapresentação): 4,6

Bom Dia Sábado: 7,2

Pequenas Empresas Grandes Negócios: 7,8

É de Casa: 6,9

SP1: 9,4

Globo Esporte: 9,3

Jornal Hoje: 9,6

Edição Especial: Terra Nostra: 9,1

Paulistar: 8,4

O Melhor da Escolinha: 8,4

Caldeirão com Mion: 10,4

Êta Mundo Melhor!: 16,7

SP2: 19,6

Dona de Mim: 19,7

Jornal Nacional: 21,2

Vale Tudo: 23,1

Estrela da Casa: 15,1

Spaten Fight Night: 12,3

Altas Horas Especial: 8,1

Supercine: Do Que os Homens Gostam: 5,2

SBT:

Luccas Toon: 1,6

Sábado Animado: 1,4

SBT Notícias 1ª Edição: 2,1

Eita Lucas!: 2,4

Cinema em Casa: O Radicão: 2,0

SBT Notícias 2ª Edição: 2,2

SBT Brasil: 2,9

Bake Off Brasil 11: 2,9

Sabadou com Virginia: 2,9

Record:

Brasil Caminhoneiro: 0,6

Fala Brasil – Edição de Sábado: 2,6

A Fazenda 17: 4,1

Esses números de audiência são importantes para a indústria da televisão, já que um ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como parâmetro para o mercado publicitário.