Números consolidados de 27 de setembro de 2025

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 5 horas atrás
Spaten Fight Night na Globo. Foto: Reprodução/Globo
confira os números consolidados de 27/09/2025

No sábado, 27 de setembro de 2025, a Globo teve um desempenho significativo em audiência, especialmente com a transmissão do programa Spaten Fight Night, que alcançou um pico de 13 pontos. Este evento de lutas foi destaque na programação, demonstrando a capacidade da emissora em atrair a atenção do público. Antes do Spaten Fight Night, o programa Estrela da Casa também se destacou, atingindo recordes de audiência aos fins de semana.

Por outro lado, o SBT enfrentou dificuldades. A emissora acumulou resultados abaixo do esperado, com o Sábado Animado e o Cinema em Casa registrando baixas audiências. O programa Terra Nostra, que foi transmitido em uma edição especial, não conseguiu atingir dois dígitos de audiência, ficando abaixo da marca de 10 pontos.

No campo da programação rural, a Globo continuou sua tradição com a reapresentação do Globo Rural, que atraiu uma audiência de 4,6 pontos. Outros programas da emissora também apresentaram bons números: o Bom Dia Sábado alcançou 7,2 pontos, e o Pequenas Empresas Grandes Negócios registrou 7,8 pontos. O Jornal Nacional se destacou com 21,2 pontos.

Apesar da competição, o reality show A Fazenda 17 manteve-se à frente do programa Sabadou com Virgínia, conquistando 4,1 pontos na média de audiência.

A seguir, estão os números de audiência consolidados para os principais programas exibidos naquele sábado:

Globo:

  • Globo Rural (reapresentação): 4,6
  • Bom Dia Sábado: 7,2
  • Pequenas Empresas Grandes Negócios: 7,8
  • É de Casa: 6,9
  • SP1: 9,4
  • Globo Esporte: 9,3
  • Jornal Hoje: 9,6
  • Edição Especial: Terra Nostra: 9,1
  • Paulistar: 8,4
  • O Melhor da Escolinha: 8,4
  • Caldeirão com Mion: 10,4
  • Êta Mundo Melhor!: 16,7
  • SP2: 19,6
  • Dona de Mim: 19,7
  • Jornal Nacional: 21,2
  • Vale Tudo: 23,1
  • Estrela da Casa: 15,1
  • Spaten Fight Night: 12,3
  • Altas Horas Especial: 8,1
  • Supercine: Do Que os Homens Gostam: 5,2

SBT:

  • Luccas Toon: 1,6
  • Sábado Animado: 1,4
  • SBT Notícias 1ª Edição: 2,1
  • Eita Lucas!: 2,4
  • Cinema em Casa: O Radicão: 2,0
  • SBT Notícias 2ª Edição: 2,2
  • SBT Brasil: 2,9
  • Bake Off Brasil 11: 2,9
  • Sabadou com Virginia: 2,9

Record:

  • Brasil Caminhoneiro: 0,6
  • Fala Brasil – Edição de Sábado: 2,6
  • A Fazenda 17: 4,1

Esses números de audiência são importantes para a indústria da televisão, já que um ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como parâmetro para o mercado publicitário.

Foto de Diego Marques

Diego Marques

