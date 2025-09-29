dados consolidados de 26 de setembro de 2025

Na última sexta-feira, 26 de setembro de 2025, as audiências de televisão mostraram algumas mudanças significativas entre os principais programas. O “Jornal da Record” não conseguiu manter a liderança de audiência, que agora está dividida entre várias emissoras.

O programa “Balanço Geral SP” percebeu uma diminuição no número de espectadores, perdendo espaço para o “Alô Você”, que, por sua vez, conseguiu aumentar sua audiência e se destacou ainda mais em relação ao “Jogo Aberto”.

Por outro lado, o “SBT Brasil” teve um desempenho abaixo do esperado e caiu para o quarto lugar, sendo superado pelo “Jornal da Band”. A programação das 18h30 também ficou abaixo das expectativas, especialmente a novela “Coração Indomável”, que registrou sua pior audiência até agora.

Aqui estão os números de audiência da sexta-feira, 26 de setembro de 2025, em algumas das principais emissoras:

Na Globo, os destaques foram:

– “Jornal Nacional”: 24,6 pontos

– “Dona de Mim”: 22,9 pontos

– “Vale Tudo”: 25,4 pontos

Na Record, os números foram:

– “Jornal da Record”: 6,2 pontos

– “A Fazenda 17”: 6,4 pontos

No SBT, os principais resultados foram:

– “SBT Brasil”: 3,0 pontos

– “Programa do Ratinho”: 4,2 pontos

Além disso, outras emissoras como a Band também apresentaram suas estatísticas:

– “Jornal da Band”: 3,2 pontos

O total de audiência reflete o número de domicílios sintonizados na Grande São Paulo, onde um ponto de audiência corresponde a 77.488 lares. Esses dados são importantes para entender as preferências dos telespectadores e as dinâmicas do mercado publicitário.