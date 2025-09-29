Rodovia nacional de 14.500 km desafia motoristas em todo o país

A Highway 1 é a maior rodovia nacional do mundo e também uma das mais impressionantes. Com cerca de 14.500 km de extensão, ela circunda toda a Austrália, conectando as capitais estaduais e passando por regiões remotas, incluindo a ilha da Tasmânia. Se aventurar por essa estrada pode levar meses e requer um bom preparo físico, financeiro e logístico. Essa jornada, carinhosamente chamada de Big Lap, é um verdadeiro desafio para os motoristas.

A Highway 1 surgiu em 1955, quando a Austrália decidiu unificar suas estradas com um sistema de numeração. E, ao contrário de outras rodovias do mundo, como a Pan-Americana, a Highway 1 não foi construída de uma só vez. Na verdade, ela é composta por diversos trechos que foram integrados ao longo do tempo. Essa estratégia foi essencial para conectar grandes centros urbanos a áreas mais isoladas, facilitando o transporte de mercadorias e promovendo o turismo.

Com sua imensa extensão, a Highway 1 é quase três vezes maior que a distância entre São Paulo e Nova York. Em média, mais de um milhão de usuários percorrem seus trechos todos os dias, mas o fluxo pode variar bastante. Nas cidades grandes, o trânsito é bem intenso, enquanto nas regiões desérticas pode-se passar centenas de quilômetros sem cruzar com outro carro.

Essa rodovia, além de ser um importante eixo de transporte, também tem um papel cultural e turístico significativo. O trajeto completo é reconhecido como The Big Lap, uma jornada que atrai aventureiros do mundo todo e se tornou uma das mais famosas entre os viajantes. Embora a Highway 1 detenha o título de maior rodovia nacional, a estrada mais longa do mundo é a Pan-Americana, com mais de 48.000 km, conectando 14 países. No entanto, ao contrário da Pan-Americana, com trechos descontínuos, a Highway 1 é uma única estrada contínua, o que a torna excepcional.

Viajar pela Highway 1 não se resume a dirigir; é uma verdadeira experiência transformadora. A jornada inclui cruzar desertos, áreas tropicais, cidades costeiras e montanhas, e exige um bom planejamento, principalmente por causa das variações climáticas. Assim, essa rodovia se torna um símbolo de integração nacional e uma aventura pessoal ao mesmo tempo.

Dirigir pela Highway 1 é um desafio que combina resistência e amor pela estrada. Você já pensou em enfrentar essa aventura? A possibilidade de passar meses viajando pela maior rodovia nacional do mundo pode ser um sonho ou um pesadelo para alguns — e queremos saber o que você pensa!