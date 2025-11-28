Entretenimento

Números consolidados de 27 de novembro de 2025

Romulo Estrela participou do Mais Você. Foto: TV Globo
confira os números consolidados de 27/11/2025

Na quinta-feira, 27 de novembro de 2025, os índices de audiência da televisão mostraram algumas mudanças significativas nos programas da grade. O programa Mais Você teve um desempenho abaixo do esperado, atingindo sua pior média do ano, com 5,1 pontos, abaixo do Encontro, que ficou com 5,2 pontos. Essa situação foi agravada pela baixa audiência da reapresentação de Rainha da Sucata, que impactou diretamente os números de Êta Mundo Melhor!, que registrou 18,4 pontos.

Por outro lado, o programa Mãe se destacou como vice-líder de audiência, contribuindo positivamente para os índices do Jornal da Record, que atingiu 6,5 pontos. O reality show A Fazenda 17 também teve presença notável, conquistando a liderança em certos momentos e vencendo This Is Us, ficando por 21 minutos em primeiro lugar na cidade de São Paulo.

Segue o resumo dos números consolidados de audiência do dia:

  • Hora Um: 4,2
  • Bom Dia SP: 8,3
  • Bom Dia Brasil: 7,6
  • Encontro com Patrícia Poeta: 5,2
  • Mais Você: 5,1
  • SP1: 8,8
  • Globo Esporte: 9,1
  • Jornal Hoje: 10,0
  • Edição Especial: Terra Nostra: 10,1
  • Sessão da Tarde (Mr. Church): 9,0
  • SPTV: 10,0
  • Vale a Pena Ver de Novo (Rainha da Sucata): 12,2
  • Êta Mundo Melhor!: 18,4
  • SP2: 20,2
  • Dona de Mim: 21,8
  • Jornal Nacional: 22,7
  • Três Graças: 22,4
  • Vem Que Tem na Globo: 9,7
  • This Is Us: 5,3
  • Jornal da Globo: 4,7
  • Conversa com Bial: 3,6
  • Dona de Mim (reapresentação): 3,1
  • Comédia na Madruga (Vai Que Cola): 2,8

Na sequência, as emissoras abertas registraram os seguintes números:

  • Balanço Geral Manhã: 1,8
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,2
  • Fala Brasil: 3,4
  • Hoje em Dia: 3,4
  • Balanço Geral SP: 4,5
  • The Love School: 4,9
  • A Escrava Isaura: 3,9
  • Cidade Alerta: 4,0
  • Cidade Alerta SP: 7,3
  • Mãe: 6,5

Além disso, a audiência do SBT ficou abaixo das expectativas em vários horários. O programa Bom Dia & Cia registrou apenas 1,6 ponto, enquanto o Programa do Ratinho alcançou 4,1 pontos.

Os números divulgados referem-se à medição da audiência na Grande São Paulo e são essenciais para a análise do mercado publicitário. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na capital paulista.

