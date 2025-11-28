Audiência de ‘Êta Mundo Melhor!’ cai após mudança no horário

A audiência da novela “Êta Mundo Melhor!” apresentou queda nas últimas semanas, acendendo um sinal de alerta na Globo. O folhetim, que vai ao ar às 18h, é assinado por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson e tem enfrentado dificuldades desde a troca na grade do “Vale a Pena Ver de Novo”. A reprise de “Rainha da Sucata” não conseguiu manter o público que vinha da novela “A Viagem”, influenciando diretamente a audiência de “Êta Mundo Melhor!”.

A descida nos índices começou a ser notada a partir de 10 de novembro, quando a sequência de reprises nas tardes chegou ao fim. Desde essa data, a novela passou a ter uma redução gradual na audiência na Grande São Paulo. Entre os dias 17 e 22 de novembro, “Êta Mundo Melhor!” atingiu uma média de apenas 18,1 pontos, que é a mais baixa desde sua estreia. Esse resultado a afastou dos índices mais confortáveis que a novela mantinha nas primeiras semanas.

Na semana seguinte, de 24 a 26 de novembro, a situação não melhorou. A média permaneceu nos 18,1 pontos, e a expectativa é de que o desempenho diminua ainda mais, especialmente com a exibição dos episódios em dias como sexta e sábado, quando a audiência costuma ser menor.

Apesar da flutuação nos números, a Globo não considera a queda alarmante, uma vez que os índices ainda estão dentro do que é considerado aceitável para o horário. Porém, a emissora está ciente de que uma nova deterioração pode ocorrer se “Rainha da Sucata” não se estabilizar ou melhorar nas próximas semanas.

A preocupação é redobrada, principalmente agora, que se aproxima o período das festas de fim de ano, um momento crítico para a televisão aberta. Durante as semanas de Natal e Ano Novo, a participação dos televisores ligados tende a cair, o que torna necessário ter conteúdos mais atrativos para manter a audiência e minimizar possíveis perdas.

Até o momento, “Êta Mundo Melhor!” acumula uma média geral de 19,6 pontos e deve continuar no ar até março. Se a audiência continuar a cair, pode ser que a novela finalize sua exibição com resultados inferiores aos alcançados por “Amor Perfeito”, que terminou 2023 com 19,5 pontos, e pela reprise de “A Vida da Gente”, que obteve 19,4 pontos em 2021.