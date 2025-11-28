O que caracteriza uma novela vertical?

A Globo lançou sua primeira novela inteiramente feita para o formato vertical, intitulada “Tudo Por Uma Segunda Chance”. Este projeto faz parte da estratégia da emissora para se adequar ao consumo digital, especialmente voltado para dispositivos móveis. A novela já disponibilizou dez episódios nas redes sociais oficiais da emissora, e os capítulos têm duração de até três minutos, visando um consumo rápido e contínuo.

Serão 50 capítulos gratuitos, lançados semanalmente às terças-feiras. A nova novela complementa a programação com o lançamento de “Dona de Mim”, refletindo a conexão entre a dramaturgia tradicional e o conteúdo digital. Além disso, a partir do dia 12, “Tudo Por Uma Segunda Chance” também estará disponível na plataforma Globoplay.

### Novela para o Celular

Apesar de ser chamada internamente de “novelinha”, a produção mantém os elementos clássicos do melodrama, como vilania, reviravoltas e romance, adaptados para o formato vertical. Este foi um desafio significativo para o diretor artístico Adriano Melo, que destacou a necessidade de repensar aspectos como iluminação e enquadramento.

Melo explicou que gravar na vertical exige uma nova abordagem, com foco maior em como os personagens se posicionam na cena. Ele ressaltou que as câmeras usadas são de alta qualidade e mais leves, facilitando essa adaptação. Essa mudança atende ao comportamento atual dos espectadores, que buscam conteúdo ágil e acessível principalmente através de celulares.

### O Cenário dos Microdramas

Essa nova novela também se insere na tendência dos microdramas, que são populares em plataformas de vídeo curto. O autor Rodrigo Lassance criou uma narrativa que retrata o conflito entre o bem e o mal, com uma história leve e dinâmica. Ele acredita que esse formato proporciona uma conexão fácil com o público, convidando os espectadores a acompanhar o desenrolar dos capítulos.

### Enredo Atraente e Dinâmico

Nos primeiros episódios, a trama gira em torno de Soraia, interpretada por Jade Picon, que se torna a vilã da história, planejando arruinar a vida de sua melhor amiga, Paula (Debora Ozório), por causa de um homem. Durante uma festa de despedida de solteiro, Soraia envenena a bebida de Paula, mas o noivo, Lucas (Daniel Rangel), acaba ingerindo a taça e cai em coma.

Após esse incidente, Soraia arma contra Paula, resultando na prisão da mocinha. Quando Lucas acorda sem memória, a vilã tenta se passar por amiga, enquanto Paula busca justiça. O autor apresenta “Tudo Por Uma Segunda Chance” como um melodrama intenso, com elementos de thriller psicológico, que promete reviravoltas rápidas e um ritmo acelerado.

### Acesso e Distribuição

Produzida pelos Estúdios Globo, a novela utiliza episódios curtos e cheios de suspense, idealizados para o público que consome conteúdos em smartphones. Os capítulos, de dois a três minutos, são lançados em pacotes às terças-feiras nas redes sociais como TikTok, Instagram, Facebook, X e YouTube.

Enquanto outras produtoras internacionais já experimentaram o formato vertical, esta é a primeira vez que a Globo desenvolve uma novela completa nesse estilo. A iniciativa destaca a evolução da emissora em criar conteúdos que atendem às novas demandas dos espectadores, com foco no uso de dispositivos móveis para assistir a séries e novelas.