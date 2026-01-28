Números consolidados de 27 de janeiro de 2026

No dia 27 de janeiro de 2026, o programa “Encontro”, apresentado por Valéria Almeida e Talitha Morete, registrou a sua pior audiência no mês. A Globo, que tem enfrentado uma baixa em seu número de telespectadores, não conseguiu atrair novos públicos, enquanto a Record, por sua vez, também não aproveitou essa situação, com seus programas “Fala Brasil” e “Hoje em Dia” obtendo resultados abaixo do esperado.

Por outro lado, o programa “Brasil Urgente”, da Band, teve um desempenho positivo. Ele não apenas superou o SBT na média geral de audiência, mas também conquistou a vice-liderança, ultrapassando o “Cidade Alerta”, da Record, durante quase 20 minutos de sua programação.

Enquanto isso, o SBT enfrenta dificuldades em seu horário nobre. A novela “Presente de Amor” não conseguiu captar a atenção do público, prejudicando ainda mais os índices da emissora durante a faixa de maior concorrência.

Abaixo estão os números de audiência de algumas emissoras referentes ao dia 27 de janeiro de 2026:

### Audiência por Programas

#### Globo

– Hora Um: 3,9

– Bom Dia SP: 7,4

– Bom Dia Brasil: 7,3

– Encontro com Patrícia Poeta: 5,0

– Mais Você: 5,2

– SP1: 9,2

– Globo Esporte: 9,4

– Jornal Hoje: 11,0

– Edição Especial: Terra Nostra: 11,6

– Sessão da Tarde: Peter Pan: 9,8

– SPTV: 11,8

– Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 14,3

– Êta Mundo Melhor!: 18,6

– SP2: 20,3

– Coração Acelerado: 20,2

– Jornal Nacional: 22,4

– Três Graças: 23,6

– Big Brother Brasil 26: 16,7

– Jornal da Globo: 7,9

#### Record

– Balanço Geral Manhã: 1,0

– Balanço Geral Manhã SP: 2,5

– Fala Brasil: 2,3

– Hoje em Dia: 2,2

– Balanço Geral SP: 5,0

– Igreja Universal: 6,4

– A Escrava Isaura: 3,9

– Cidade Alerta: 3,8

#### SBT

– SBT Manhã: 2,0

– Primeiro Impacto: 2,1

– Fofocalizando: 2,8

– Casos de Família: 3,1

– Presente de Amor: 2,3

– Programa do Ratinho: 3,7

#### Band

– Jogo Aberto: 1,5

– Brasil Urgente: 3,4

– Jornal da Band: 3,2

Os dados apresentados mostram a medição de audiência na Grande São Paulo. Em 2026, um ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados, sendo uma referência importante para o mercado publicitário.