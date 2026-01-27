Entretenimento

Números consolidados de 26 de janeiro de 2026

Último capítulo de A.Mar. Foto: Reprodução/SBT
confira os números consolidados de 26/01/2026

Na segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, os índices de audiência da televisão mostraram um panorama variado entre as emissoras.

O programa “Coração Acelerado” alcançou um novo recorde, porém não conseguiu manter a mesma quantidade de telespectadores que assistiam ao “SP2”, o telejornal apresentado na Globo. A novela “Êta Mundo Melhor!”, que foi exibida posteriormente, não conseguiu atingir a marca de 20 pontos, mantendo-se distante desse patamar após a reprise de “Rainha da Sucata”.

Na programação matinal, o “Mais Você” apresentou uma audiência inferior ao “Encontro com Patrícia Poeta”, que mostrou um desempenho melhor naquele dia. O “Jornal da Record” também teve um bom desempenho, atraindo um público que ainda não se deixou conquistar pela nova novela das sete da Globo.

A novela “A.Mar”, transmitida pelo SBT, chegou ao fim com números de audiência abaixo das expectativas da emissora.

Veja a seguir os números completos de audiência da segunda-feira, 26 de janeiro de 2026:

  • Hora Um: 3,6 pontos
  • Bom Dia SP: 7,1 pontos
  • Bom Dia Brasil: 6,9 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,1 pontos
  • Mais Você: 5,8 pontos
  • SP1: 9,4 pontos
  • Globo Esporte: 9,7 pontos
  • Jornal Hoje: 10,7 pontos
  • Edição Especial: Terra Nostra: 11,6 pontos
  • Sessão da Tarde: Shooting Stars – A Vida de Lebron James: 8,2 pontos
  • SPTV: 10,5 pontos
  • Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 13,1 pontos
  • Êta Mundo Melhor!: 17,6 pontos
  • SP2: 20,1 pontos
  • Coração Acelerado: 19,6 pontos
  • Jornal Nacional: 23,0 pontos
  • Três Graças: 24,2 pontos
  • Big Brother Brasil 26: 17,0 pontos
  • Tela Quente: Cine BBB – Nossa Vizinhança: 9,2 pontos
  • Jornal da Globo: 6,0 pontos
  • Rede BBB: 5,4 pontos
  • Coração Acelerado (reapresentação): 4,5 pontos
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 2,9 pontos

De outras emissoras:

  • Balanço Geral Manhã: 1,3 pontos
  • Fala Brasil: 3,0 pontos
  • Jornal da Record: 8,1 pontos
  • SBT Manhã: 2,2 pontos
  • Programa do Ratinho: 4,0 pontos

Esses dados de audiência são significativos para a indústria publicitária, já que em 2026, um ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios na Grande São Paulo. As medições refletem as preferências do público e os desafios enfrentados pelas emissoras em atrair telespectadores.

