Números consolidados de 26 de janeiro de 2026

Na segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, os índices de audiência da televisão mostraram um panorama variado entre as emissoras.

O programa “Coração Acelerado” alcançou um novo recorde, porém não conseguiu manter a mesma quantidade de telespectadores que assistiam ao “SP2”, o telejornal apresentado na Globo. A novela “Êta Mundo Melhor!”, que foi exibida posteriormente, não conseguiu atingir a marca de 20 pontos, mantendo-se distante desse patamar após a reprise de “Rainha da Sucata”.

Na programação matinal, o “Mais Você” apresentou uma audiência inferior ao “Encontro com Patrícia Poeta”, que mostrou um desempenho melhor naquele dia. O “Jornal da Record” também teve um bom desempenho, atraindo um público que ainda não se deixou conquistar pela nova novela das sete da Globo.

A novela “A.Mar”, transmitida pelo SBT, chegou ao fim com números de audiência abaixo das expectativas da emissora.

Veja a seguir os números completos de audiência da segunda-feira, 26 de janeiro de 2026:

Hora Um : 3,6 pontos

: 3,6 pontos Bom Dia SP : 7,1 pontos

: 7,1 pontos Bom Dia Brasil : 6,9 pontos

: 6,9 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 6,1 pontos

: 6,1 pontos Mais Você : 5,8 pontos

: 5,8 pontos SP1 : 9,4 pontos

: 9,4 pontos Globo Esporte : 9,7 pontos

: 9,7 pontos Jornal Hoje : 10,7 pontos

: 10,7 pontos Edição Especial: Terra Nostra : 11,6 pontos

: 11,6 pontos Sessão da Tarde: Shooting Stars – A Vida de Lebron James : 8,2 pontos

: 8,2 pontos SPTV : 10,5 pontos

: 10,5 pontos Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata : 13,1 pontos

: 13,1 pontos Êta Mundo Melhor! : 17,6 pontos

: 17,6 pontos SP2 : 20,1 pontos

: 20,1 pontos Coração Acelerado : 19,6 pontos

: 19,6 pontos Jornal Nacional : 23,0 pontos

: 23,0 pontos Três Graças : 24,2 pontos

: 24,2 pontos Big Brother Brasil 26 : 17,0 pontos

: 17,0 pontos Tela Quente: Cine BBB – Nossa Vizinhança : 9,2 pontos

: 9,2 pontos Jornal da Globo : 6,0 pontos

: 6,0 pontos Rede BBB : 5,4 pontos

: 5,4 pontos Coração Acelerado (reapresentação) : 4,5 pontos

: 4,5 pontos Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 2,9 pontos

De outras emissoras:

Balanço Geral Manhã : 1,3 pontos

: 1,3 pontos Fala Brasil : 3,0 pontos

: 3,0 pontos Jornal da Record : 8,1 pontos

: 8,1 pontos SBT Manhã : 2,2 pontos

: 2,2 pontos Programa do Ratinho: 4,0 pontos

Esses dados de audiência são significativos para a indústria publicitária, já que em 2026, um ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios na Grande São Paulo. As medições refletem as preferências do público e os desafios enfrentados pelas emissoras em atrair telespectadores.