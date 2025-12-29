Números consolidados de 27 de dezembro de 2025

No dia 27 de dezembro de 2025, a audiência da televisão apresentou resultados variados, com destaque para o telejornal SP2, que se destacou na Globo e superou as médias de todas as novelas da emissora. O programa, que traz notícias do dia a dia, alcançou um índice de 18,6 pontos.

O especial de fim de ano do programa Caldeirão com Mion, gravado em Gramado, teve um desempenho semelhante ao da Edição Especial de Terra Nostra, atingindo uma média de 10,1 pontos.

No SBT, a animação Luccas Toon terminou sua participação na grade com números que ficaram mais perto de um ponto de audiência do que da terceira colocação, registrando apenas 1,4 pontos. A reprise do programa Sabadou com Virgínia, no entanto, se destacou, superando a audiência do Especial Naiara Azevedo, que foi transmitido pela Record e obteve apenas 2,8 pontos.

A seguir, estão os números consolidados da audiência do dia:

Globo:

Globo Rural (reapresentação): 4,2

Bom Dia Sábado: 6,4

Pequenas Empresas Grandes Negócios: 6,5

É de Casa: 6,2

SP1: 9,5

Globo Esporte: 10,5

Jornal Hoje: 10,6

Edição Especial: Terra Nostra: 9,7

Caldeirão com Mion: 10,1

Êta Mundo Melhor!: 16,3

SP2: 18,6

Jornal Nacional: 18,5

Record:

Brasil Caminhoneiro: 0,7

Fala Brasil – Edição de Sábado: 3,2

Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 3,3

Cidade Alerta – Edição de Sábado: 6,3

Especial Naiara Azevedo: 2,8

SBT:

Luccas Toon: 1,4

Sábado Animado: 1,4

Cinema em Casa: Um Anjo em Nossas Vidas: 3,3

Sabadou com Virgínia: 3,4

Band:

Brasil Urgente – Edição de Sábado: 2,5

Jornal da Band: 2,6

Esses dados são coletados em São Paulo e refletem a quantidade de lares sintonizados em cada programa. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios na Grande São Paulo, informação que serve de referência para o mercado publicitário.