Fantástico investe em inovação para reverter queda de audiência

O programa dominical da Globo, conhecido por ser um dos principais da grade de domingo, enfrenta um dos piores momentos de audiência nos últimos dez anos. Em 2025, o programa registrou uma média de apenas 16 pontos, segundo dados recentes que abrangem suas 52 edições do ano. Essa média representa uma queda de 5% em relação a 2024 e uma redução ainda mais significativa de 16,3% se comparado a 2022, quando a média foi de 19 pontos.

Desde 2022, a situação se agravou gradativamente. O programa obteve 17,3 pontos em 2023 e 16,8 pontos em 2024, evidenciando a urgência de implementar mudanças e estratégias para reconquistar o público. A equipe do programa espera que grandes eventos nos próximos anos, como a Copa do Mundo e as eleições presidenciais de 2026, ajudem a elevar os índices de audiência e a relevância do programa na programação dominical.

Apesar desse cenário desafiador, a Globo decidiu manter as apresentadoras Maju Coutinho e Poliana Abritta no comando do programa. Ambas são bem avaliadas tanto pelo público quanto pela direção da emissora. Para 2026, a estratégia envolve inovações e novidades: estão previstas mudanças que incluem o retorno de projetos de dramaturgia, a estreia de quadros novos e uma ênfase maior em temas atuais, como inteligência artificial, saúde, genética e questões emocionais ligadas ao mundo digital.

Entre as novas atrações, o quadro “Mentes Digitais” retorna, desta vez com foco na inteligência artificial. Outro quadro, denominado “Código da Vida”, abordará temas de genética e medicina. O influenciador Felca fará sua estreia à frente de um quadro que tratará de autoestima, bullying, relacionamentos e desafios emocionais no ambiente digital. Maju Coutinho também terá um espaço especial em um novo quadro, onde irá surpreender entregadores de delivery, compartilhando histórias interessantes sobre a rotina desses trabalhadores no Brasil.

Essas mudanças são uma aposta do programa para se manter relevante em um mercado de televisão aberta disputado e, principalmente, para atrair uma nova geração de espectadores que está cada vez mais interessada em conteúdos que abordem temas contemporâneos e formas novas de consumo.