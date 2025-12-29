Entretenimento

‘Domingo espetacular’ supera SBT e é vice-líder em SP

Eduardo Ribeiro e Carolina Ferraz. Foto: Reprodução
'Domingo espetacular' vence o SBT e conquista a vice-liderança em SP

No último domingo, o programa “Domingo Espetacular” da Record teve um bom desempenho, destacando a força da emissora na disputa por audiência. Transmitido das 18h25 às 22h, o programa registrou uma média de 6,3 pontos, com um pico de 7,9 pontos e uma participação de 12,4% na audiência. O SBT, que foi o concorrente direto, ficou em terceiro lugar com 5,7 pontos.

Um dos principais momentos da edição foi uma entrevista exclusiva com Alexandre Furmanovich, ex-marido da modelo Leticia Birkheuer. Durante a conversa, Furmanovich falou sobre a disputa judicial pela guarda do filho do casal. Este assunto gerou um grande interesse entre os telespectadores, uma vez que envolve temas sensíveis relacionados a conflitos familiares entre figuras públicas.

Além disso, o programa também apresentou uma reportagem especial sobre o desabamento de uma ponte sobre o Rio Tocantins. Este acidente, ocorrido em 22 de dezembro do ano passado, resultou na morte de 14 pessoas e no desaparecimento de mais três. A cobertura deste trágico evento, exibida entre 20h40 e 20h51, levou o programa a atingir uma média de 7,3 pontos, superando mais uma vez o SBT, que registrou 6,4 pontos durante esse período.

Ao abordar temas de relevância e promover entrevistas impactantes, a Record busca consolidar “Domingo Espetacular” como um dos principais programas da sua grade dominical, ampliando assim a diferença em relação aos concorrentes. Essa edição reforça a importância do jornalismo de variedade na atração de audiência e na cobertura de assuntos sensíveis no Brasil.

