Ana Maria Braga e Luciano Huck estarão no ‘Troféu Imprensa’

O SBT já confirmou a data e os detalhes da 56ª edição do Troféu Imprensa, uma das premiações mais tradicionais da televisão brasileira. A cerimônia será gravada no dia 15 de abril e o programa especial irá ao ar em 26 de abril, durante as celebrações dos 75 anos da TV no Brasil.

Entre os artistas garantidos na premiação, estão nomes de peso como Ana Maria Braga, Luciano Huck, Glória Pires e Alexandre Nero. A presença desses profissionais reforça a importância do evento e o seu apelo entre as grandes figuras do entretenimento nacional.

Outro aspecto que chama a atenção nos bastidores é que Dudu Camargo poderá fazer sua volta ao SBT após ser demitido em 2023. Se essa participação se confirmar, trará uma curiosidade extra a uma edição já recheada de atrações de grande popularidade.

A apresentação da noite ficará a cargo de Patrícia Abravanel e Celso Portiolli, mantendo a tradição que Silvio Santos consolidou ao longo das décadas. O Troféu Imprensa foi criado em 1958 por Plácido Manaia Nunes e ganhou destaque nacional após Silvio assumir os direitos em 1970.

A premiação realiza a escolha dos vencedores por meio de duas frentes: uma votação popular e outra por um júri de jornalistas. Essa combinação ajuda a fortalecer a identidade histórica do troféu.

Com a participação de artistas de diferentes emissoras, o SBT busca transformar a edição de 2026 em uma vitrine de prestígio, capaz de atrair a audiência antes mesmo da exibição do programa. A expectativa é que, além de reconhecer talentos, o evento se consolide como um momento importante na história da televisão brasileira.