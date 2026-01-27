Entretenimento

Jorginho evita tentativa de roubo de bebê em ‘Três Graças’

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Samira (Fernanda Vasconcellos) e Jorginho (Juliano Cazarré). Foto: Divulgação
Jorginho impede que Samira roube bebê de Joélly em 'Três Graças'

Jorginho Reage a Esquema de Tráfico na Novela ‘Três Graças’

A novela ‘Três Graças’ se prepara para uma reviravolta emocionante, trazendo à tona um grave esquema de tráfico humano. O personagem Jorginho, interpretado por Juliano Cazarré, assume um papel crucial na proteção de sua família ao descobrir que a neta dele foi vendida antes mesmo de nascer.

Essa nova fase da trama, escrita por Aguinaldo Silva, começará no dia 20 de fevereiro de 2026. A história se intensifica quando Joélly, interpretada por Alana Cabral, entra em trabalho de parto prematuro e complicado. Durante a corrida desesperada para o hospital, Raul, o sogro de Jorginho, revela um segredo alarmante: ele vendeu a filha para Samira, interpretada por Fernanda Vasconcellos, a fim de saldar dívidas com Bagdá, um personagem interpretado por Xamã.

Percebendo a gravidade da situação, Jorginho decide proteger sua família a todo custo. As gravações dessas cenas estão programadas para começar nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, dia 27 de janeiro. A produção busca aumentar a tensão no horário nobre, destacando o conflito entre valores familiares e o envolvimento no submundo do crime.

A tensão também se transfere para o hospital, onde Jorginho toma medidas rigorosas para impedir que pessoas estranhas se aproximem da filha. Ele insiste que Raul conte a Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, e Lígia, interpretada por Dira Paes, sobre o esquema, incentivando-os a denunciar a situação às autoridades. Por sua vez, Samira se recusa a devolver o dinheiro e mobiliza aliados para garantir o cumprimento do acordo ilegal, criando um ambiente cada vez mais perigoso.

‘Três Graças’ tem exibição garantida até maio de 2026 e vai preparar o terreno para a sua sucessora, ‘Quem Ama, Cuida’, que será produzida por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com o elenco ainda em definição.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Tom Cavalcante e João Liberato. Foto: Edu Moraes/RECORD

João Liberato apresenta novo quadro sobre formação na Record

4 dias atrás
Audiência da TV: confira os números consolidados de 15/01/2026

Audiência da TV: números consolidados de 22 de janeiro de 2026

4 dias atrás
Audiência da TV: confira os números consolidados de 15/01/2026

Audiência da TV: dados consolidados de 21/01/2026

5 dias atrás
Cenas de A Nobreza do Amor. Foto: Reprodução/Globo

Globo apresenta primeiras imagens de ‘A nobreza do amor’

5 dias atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo