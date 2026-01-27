Jorginho evita tentativa de roubo de bebê em ‘Três Graças’

Jorginho Reage a Esquema de Tráfico na Novela ‘Três Graças’

A novela ‘Três Graças’ se prepara para uma reviravolta emocionante, trazendo à tona um grave esquema de tráfico humano. O personagem Jorginho, interpretado por Juliano Cazarré, assume um papel crucial na proteção de sua família ao descobrir que a neta dele foi vendida antes mesmo de nascer.

Essa nova fase da trama, escrita por Aguinaldo Silva, começará no dia 20 de fevereiro de 2026. A história se intensifica quando Joélly, interpretada por Alana Cabral, entra em trabalho de parto prematuro e complicado. Durante a corrida desesperada para o hospital, Raul, o sogro de Jorginho, revela um segredo alarmante: ele vendeu a filha para Samira, interpretada por Fernanda Vasconcellos, a fim de saldar dívidas com Bagdá, um personagem interpretado por Xamã.

Percebendo a gravidade da situação, Jorginho decide proteger sua família a todo custo. As gravações dessas cenas estão programadas para começar nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, dia 27 de janeiro. A produção busca aumentar a tensão no horário nobre, destacando o conflito entre valores familiares e o envolvimento no submundo do crime.

A tensão também se transfere para o hospital, onde Jorginho toma medidas rigorosas para impedir que pessoas estranhas se aproximem da filha. Ele insiste que Raul conte a Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, e Lígia, interpretada por Dira Paes, sobre o esquema, incentivando-os a denunciar a situação às autoridades. Por sua vez, Samira se recusa a devolver o dinheiro e mobiliza aliados para garantir o cumprimento do acordo ilegal, criando um ambiente cada vez mais perigoso.

‘Três Graças’ tem exibição garantida até maio de 2026 e vai preparar o terreno para a sua sucessora, ‘Quem Ama, Cuida’, que será produzida por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com o elenco ainda em definição.